Los partidos de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca hoy sábado 23 de agosto de 2025

Con cuatro partidos continúa la Jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la ¿Derrota de Chivas? Liga BBVA MX ‘decreta’ victoria de Xolos ante Guadalajara este sábado 23 de agosto destacando los duelos entre Cruz Azul y Toluca y Mazatlán vs Tigres que podrás ver En VIVO a través de TV Azteca.

Resumen del partido: Juárez 2-1 Santos | Jornada 6 | Apertura 2025

Mazatlán vs Tigres en el Estadio El Encanto a partir de las 19:00 horas

Dos equipos que cayeron en la jornada pasada del Torneo Apertura de la Liga MX intentarán sacudirse el polvo y volver a la senda del triunfo cuando Tigres visite a Mazatlán, que además encadena tres partidos sin ganar (E1, P2).

Desde que Mazatlán llegó a la máxima categoría en 2020, estos equipos se han enfrentado diez veces, siendo Tigres el que posee la ventaja en el historial con seis triunfos (E1, P3).

El encuentro lo podrás ver en VIVO a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y David Medrano.

Ve en VIVO aquí el partido entre Mazatlán vs Tigres

León vs Pachuca en el Estadio León a partir de las 17:00 horas

Para iniciar la acción de la jornada sabatina en la fecha 6 del Apertura 2025 del futbol mexicano se enfrentarán León vs Pachuca. Promete ser uno de los duelos más interesantes, ya que León busca demostrar que la victoria de la semana pasada no fue un espejismo, mientras que Pachuca intentará reponerse de su eliminación de la Leagues Cup, para poder mantenerse en la cima de la clasificación general.

León venció al Necaxa por marcador de 0-1 la semana pasada, volviendo a ganar después de un mes, y ahora suma dos victorias en cinco jornadas (G2, P3).

En cuanto a Pachuca, este partido le servirá para medir la fortaleza mental del grupo después de haber sido eliminado de la Leagues Cup por Los Angeles Galaxy a mitad de semana, tras perder por marcador de 2-1.

TE PUEDE INTERESAR:

Monterrey vs Necaxa en el Estadio BBVA Bancomer a partir de las 19:00 horas

Monterrey y Necaxa se verán las caras en la Jornada 6. Estos conjuntos presentan realidades muy distintas, mientras el cuadro regiomontano aspira a escalar a la primera posición general, el conjunto hidrocálido quiere terminar con la sequía de victorias que presenta desde hace un mes.

Monterrey ya comenzó a mostrar el nivel al que ha tenido acostumbrado a sus seguidores después de haber iniciado el Apertura 2025 con una derrota por marcador de 3-0 ante Pachuca. Ahora registra cuatro victorias consecutivas.

Necaxa continúa siendo víctima de la inconsistencia y se presenta a este duelo con una racha negativa de cuatro partidos sin ganar en todas las competiciones (E1, P3) y procedente de una derrota de 0-1 ante León.

Cruz Azul vs Toluca en el Estadio Ciudad Universitaria a partir de las 21:05 horas

Cruz Azul y Toluca se verán las caras en un partidazo este sábado. Estos equipos lucen como dos de los máximos candidatos al título de liga en este semestre.

El entrenador argentino Nicolás Larcamón no ha demorado sacarle rendimiento a la estelar plantilla de Cruz Azul y todavía se mantiene invicto cuando la fase regular del Apertura 2025 rápidamente se va acercando a su punto medio. La “Máquina Cementera” es uno de los dos equipos invictos que quedan en esta campaña.

Toluca seguramente enfocará este partido con su mejor once y sin bajas notorias, tal como fue el caso de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 contra Orlando City SC. Sin embargo, el cansancio y el rigor de los viajes pueden pasarle la cuenta más temprano que tarde al conjunto mexiquense.

