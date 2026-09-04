¿Regresará a Rayados? Salcedo le manda intrigante mensaje a Nelson Deossa

La afición de los Rayados se quedó intrigada tras un mensaje que le mandó Carlos Salcedo a su ex compañero, el colombiano Nelson Deossa, quien juega en el Real Betis de España desde hace más de un año.

Betis rechazó una oferta de 15 millones de euros por Deossa|Crédito: Real Betis / X

Esto después de que el “Titán” subió una publicación a su cuenta de Instagram para festejar la victoria ante el América de este miércoles, con la cual el Monterrey va a disputar la final de la Leagues Cup 2026 ante el Toluca este fin de semana.

Con la leyenda “Ohana”, que significa familia, el defensa mexicano compartió diferentes fotografías con sus compañeros en el vestidor, a lo cual reaccionó el mediocampista sudamericano con las palabras: “Mi hermanito. La bandola”.

Para los seguidores de la “Pandilla” todavía resultó más inquietante la respuesta de Salcedo, quien le escribió: “Regresé sí o sí, hágalo posible mi H”. Esto provocó que varios usuarios pidieran volver a ver a Deossa con los colores del conjunto albiazul después del gran paso que tuvo por la “Sultana del Norte”.

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El paso del colombiano por Rayados

Nelson llegó al equipo bético tras el verano del 2025 en un movimiento estimado en más de 10 millones de euros, después de sus buenas actuaciones con los Rayados de Monterrey.

El colombiano disputó 29 partidos con la “Pandilla”, de los cuales 21 fueron en la LIGA BBVA MX, cuatro en la Copa de Campeones de la CONCACAF y cuatro en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, lo que terminó de afianzar su traspaso al “Viejo Continente”.

Sin embargo, la temporada pasada Deossa no tuvo la actividad esperada lo que despertó especulaciones sobre una transferencia en este mercado de pases. Finalmente el colombiano se mantiene en el Betis en busca de recuperar el nivel que lo llevó a Europa.