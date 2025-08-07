Regresó con un precio de 600 mil, hoy vale 6 millones y es figura del América

Ramón Juárez se convirtió en la estrella del América cuando las Águilas en los penaltis le ganó al Portland de la MLS y así se llevó dos puntos más y aunque las Águilas no pudieron avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup, el defensor central si dejó un golazo de recuerdo, pues hay que mencionar que desde su regreso al Nido ha buscado un lugar en la titularidad.

El Atlético de San Luis fue el último equipo de Ramón Juárez antes de que regresara al América y, aunque las Águilas no tuvieron que pagar nada por él, el futbolista sí ha dado un salto importante en su valor, pues de costar 600 mil euros, ahora está valuado en 6 millones de dólares, según Transfermarkt. El América va por Agustín Palavecino para fortalecer también el medio campo.

Archivo Ramón Juárez puede emigrar a Europa, según la IA.

Ramón Juárez busca un lugar en el 11 de Andre Jardine

El América es uno de los equipos que más se les ha visto sufrir en el inicio del año futbolístico, pues tanto en la Liga BBVA MX como en la Leagues Cup sus jugadores no han rendido de lo mejor, aunque los especialistas destacan un nombre y es el de Ramón Juárez, quien no logra convencer a André Jardine que le deje la titularidad azulcrema.

Ramón Juárez cada que es solicitado cumple con creces y el América logra sacar un resultado favorable, las constantes lesiones de los defensas azulcremas han permitido que el canterano demuestre el nivel que tiene, pero pese a todo eso, Jardine lo deja en la banca si Cáceres o Lichnovsky ya se recuperaron.

¿Cuáles son los próximos partidos del América?

Las Águilas del América tienen un calendario con muchas altas y bajas si quieren salir del mal momento por el que pasan, pues hay que recordar que de nueve puntos posibles solamente han podido sumar cinco y eso las tiene relegadas hasta el sitio seis de la general.

Tras su eliminación de la Leagues Cup, América regresa a la Liga BBVA MX para verse las caras ante el Querétaro el sábado 9 de agosto, pero una semana más tarde choca ante los Tigres que está pelando lo alto de la tabla y se ven muy acoplados al sistema de juego que quiere Guido Pizarro. Para el 24 de agosto choca ante el Atlas y, para cerrar el mes, se verá las caras ante el actual líder del campeonato, el Pachuca.