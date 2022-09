Reino Unido marca un antes y un después en el US Open

El seleccionador del Reino Unido, Tim Henman, deberá hacer el equipo más competitivo posible y este año tendrá grandes jugadores entre los que deberá de elegir. Mientras, los suyos avanzan a tercera ronda del US Open 2022. Cameron Norrie, Andy Murray, Jack Draper y Daniel Evans siguen en liza en la competición, además de dar un excelente nivel. Un dato curioso, pues esto no ocurría desde el 1997 en el torneo de Wimbledon. En esa ocasión, Tim Henman, Greg Rusedski, Andrew Richardson y Mark Petchey fueron los tenistas que pudieron obtener tal plaza.

El pelotazo de Djokovic

El tenista británico con más experiencia es Andy Murray, quien ha sabido mantenerse a pesar de las lesiones.

“Mi cuerpo está respondiendo bien a jugar partidos. Me recuperé bastante bien de mi encuentro de primera ronda. Físicamente, hoy estuve más fuerte que él al final del partido, lo cual es muy positivo. Mi movimiento en la pista es bueno ahora mismo. Siento que no es fácil para mis rivales golpear ganadores y defiendo las esquinas mucho mejor que doce meses atrás. No tengo que preocuparme sobre si al día siguiente algo va a dificultar mi tenis”, confesó Murray.

Te puede interesar: Rafael Nadal se reencuentra con el triunfo en el US Open

Murray y su futuro en el tenis

En conferencia, el tenista inglés, fue cuestionado por su posible retirada del tenis mundial.

“Hay muchos factores que determinan esa decisión, algunos relacionados con mi cuerpo. Algunos mi familia, la motivación, lo bien que esté jugando… No me he sentido a un nivel increíble este año en algunos momentos, otro he demostrado que puedo competir con los mejores. No sé cuándo llegará ese momento. No establezco una fecha o marco un tiempo. Tomaré la decisión cuando esté preparado”, sentenció Andy Murray.

Otro de los países que mantiene gran número de jugadores todavía con oportunidades es Estados Unidos. Un total de 8 mujeres y 4 hombres del país de las barras y estrellas buscarán el acceso a octavos de final, siendo en ambos casos el país con más presencia en esta ronda. En el cuadro masculino, España y Reino Unido secundan a los norteamericanos, con 4 jugadores, mientras que en el femenino, China se erige en el segundo país con más representantes.

Te puede interesar : Ucraniana niega saludo a bielorrusa en el US Open