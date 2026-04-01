¡Queda un boleto! El penúltimo clasificado a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este martes 31 de marzo del 2026, se definió al penúltimo equipo clasificado a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el repechaje intercontinental que se disputó en el Estadio Guadalajara.

La Selección que logró clasificar es República Democrática del Congo al vencer con un gol en tiempo extra a la selección de Jamaica. Al minuto 100, en un tiro de esquina, logró rematar Axel Tuanzebe totalmete solo para mandar el balón al fondo de las redes y así conseguir su boleto a la fiesta grande del futbol.

El grupo de República Democrática del Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026

República Democrática del Congo se ubica en el grupo K, en el que se va a enfrentar a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Los enfrentamientos lo tendrá de la siguiente forma:

Portugal vs República Democrática del Congo el 17 de junio del 2026 en punto de las 11 am tiempo del centro de México.

Colombia vs República Democrática del Congo el 23 de junio del 2026 en punto de las 20 horas tiempo del centro de México.

República Democrática del Congo vs Uzbekistán el 27 de junio del 2026 en punto de las 17:30 horas tiempo del centro de México.