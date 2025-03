Resultado: ¿Ganó Penta Zero Miedo? Así le fue al mexicano vs Bron Breakker por el Campeonato Intercontinental en WWE

Este lunes 24 de marzo del 2025, el mexicano Penta Zero Miedo se enfrentó ante Bron Breakker por el Campeonato Intercontinental en la WWE en el OVO Hydro Arena de Escocia.

Desde su debut en la WWE el pasado 13 de enero, Penta Zero Miedo ha sido del agrado del publico con sus grandes exhibiciones y su capacidad para emocionar a la audiencia. El luchador de Ecatepec, Estado de México, ha mantenido un ritmo imparable y ahora tuvo su primer pelea por un campeonato.

¿Cómo le fue a Penta Zero Miedo vs Bron Breakker en la lucha por el Campeonato Intercontinental en la WWE?

La pelea entre Penta Zero Miedo y Bron Breakker fue el evento principal en el OVO Hydro Arena de Escocia, por lo que fue la última pelea. Penta salió con su traje en color rojo y blanco.

En cuanto empezó la pelea, tanto Penta como Breakker se entregaron al publico. Fue tanta la expectativa de su batalla, que Carlitos y Dominik Mysterio quisieron mostrarle su apoyo a Penta Zero Miedo y se hicieron presentes a bajo del ring.

Cuando parecía que se le complicaba la pelea a Penta, Carlitos y Dominik decidieron intervenir distrayendo al referee, estrategia que no funcionó por lo que intervinieron en el cuadrilátero, golpearon a Bron Breakker y causaron que la pelea fuera suspendida.

Dominik le dio una silla a Penta Zero Miedo para que atacara a Bron Breakker y se uniera al equipo “The Judgment Day”. El mexicano enmascarado rechazó la oferta aventándole la silla y dándole una patada. Finn Bálor no dudó en defender a Mysterio y atacó a Penta.

Tanto Penta como Bron, terminaron derribados en el ring. Con la pelea suspendida por la intervención de Carlitos y Dominik, el ecatepense tendrá que esperar hasta el próximo evento para conocer si tendrá una nueva oportunidad de pelear por Campeonato Intercontinental.

Lo que es seguro, es que tiene una nueva rivalidad contra “The Judgment Day”.