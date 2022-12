Resultados hoy 2 de diciembre | Copa del Mundo de Qatar 2022

En la jornada del 2 de diciembre de la Copa del Mundo de Qatar 2022, se definieron los últimos clasificados por parte del grupo G y H; con eso, ya están las 16 selecciones que participarán en la siguiente ronda de la justa mundialista en suelo qatarí.

Los resultados de la jornada del viernes 2 de diciembre en Qatar 2022

Los partidos de grupo H

Corea del Sur 2-1 Portugal: Cristiano Ronaldo y el conjunto lusitano llegaron a la última fecha de la fase de grupos con su boleto asegurado para la siguiente ronda del certamen; por parte, la selección coreana necesitaba de la victoria para clasificar a los octavos de final. Los comandados por Heung-Min Son empezaron perdieron el juego; sin embargo, le dieron la vuelta y obtuvieron su pase.

Ghana 0-2 Uruguay: Luego de un empate y una derrota, La Garra Charrúa llegó a la última fecha de la fase de grupos con posibilidad de llegar a la siguiente ronda, solo necesitaban de la victoria y que Corea del Sur no ganará su encuentro. La selección de Diego Alonso venció al conjunto africano que se desprendió de sus posibilidad de seguir en el torneo a los 26 minutos. Uruguay ganó el encuentro pero la victoria del equipo coreano los eliminó.

Los partidos del grupo G

Serbia 2-3 Suiza: Ambas selecciones llegaban a la última fecha de la etapa de grupos con posibilidad de clasificar a la siguiente ronda con los tres puntos de la victoria; un partido de muchos goles en el que terminó Suiza con la victoria y el boleto dentro de los mejores 16 de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Camerún 1-0 Brasil: El conjunto cinco veces campeón del mundo, luego de dos victorias consecutivas, llegó con la clasificación confirmada a su último juego de la fase de grupos; mientras que la selección africana dependía del empate en el otro partido del sector para avanzar. Camerún aprovechó el equipo alternativo de Brasil para ganar el duelo.

Los partidos de octavos de final en la Copa del Mundo de Qatar 2022

Quedaron definidos los ocho enfrentamientos que habrá en los octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Inglaterra vs Senegal, Países Bajos vs Estados Unidos, Argentina vs Australia, Francia vs Polonia, Japón vs Croacia, Marruecos vs España, Brasil vs Corea del Sur y Portugal vs Suiza serán los duelos de la segunda fase, mismos que se llevarán a cabo durante el sábado 3 y el martes 6 de diciembre.