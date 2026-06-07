Los resultados de los juegos de HOY sábado 6 de junio de los partidos amistosos, internacionales a 5 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Argentina venció a Honduras, Brasil hizo lo propio con Egipto, mientras que, la Selección de Alemania derrotó a los Estados Unidos.
Estamos en vísperas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las selecciones internacionales afinan detalles de cara a sus respectivos debuts en la fiesta del futbol. La Albiceleste de Lionel Messi volvió a escena tras más de un mes sin jugar, Portugal no lució tan imponente contra Chile y Brasil dio ciertos destellos de la mano de Carlo Ancelotti.
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Argentina derrotó 2-0 a Honduras en partido en el que no tuvo actividad Lionel Messi, por otro lado, Portugal venció 2-1 a su similar chilena y Cristiano Ronaldo se fue en blanco. Inglaterra derrotó por la mínima diferencia a Nueva Zelanda y habrá que poner atención a Turquía, nación que llegará enrachada a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Partidos destacados con selecciones mundialistas
Bélgica 5-0 Túnez
Goles: Trossard (28'), De Ketelaere (53'), De Bruyne (65'), Lukébakio (85'), Raskin (87')
Portugal 2-1 Chile
Goles: Guedes (58'), Bruno Fernandes (75') para Portugal; Cepeda (90'+2') para Chile.
Estados Unidos 1-2 Alemania
Gol de EE.UU.: Robinson (37').
Goles de Alemania: Havertz (2'), Sané (57').
Argentina 2-0 Honduras
Goles: Martínez (penal) y Simeone (o similares, según highlights).
Brasil 2-1 Egipto
Goles: Bruno Guimarães y Endrick para Brasil; Egipto descontó.
Rumania 2-1 Gales
Goles: Coman y Rus (o Baluta) para Rumania; Brooks para Gales.
Escocia 4-0 Bolivia
Goles: Shankland (5'), McTominay (23'), Adams (30', 45').
Suiza 1-1 Australia
Turquía 2-1 Venezuela
Panamá 1-1 Bosnia y Herzegovina.
Paraguay 4-0 Nicaragua
Arabia Saudita 3-0 Puerto Rico
Canadá 1-1 Irlanda
Haití 1-2 Perú
Myanmar 6-1 Guam
Armenia 1-1 Kazajistán