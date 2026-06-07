Los resultados de los juegos de HOY sábado 6 de junio de los partidos amistosos, internacionales a 5 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Estamos en vísperas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las selecciones internacionales afinan detalles de cara a sus respectivos debuts en la fiesta del futbol. La Albiceleste de Lionel Messi volvió a escena tras más de un mes sin jugar, Portugal no lució tan imponente contra Chile y Brasil dio ciertos destellos de la mano de Carlo Ancelotti.

Te puede interesar: Selección anfitriona llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con TRES DERROTAS en cuatro juegos

Argentina derrotó 2-0 a Honduras en partido en el que no tuvo actividad Lionel Messi, por otro lado, Portugal venció 2-1 a su similar chilena y Cristiano Ronaldo se fue en blanco. Inglaterra derrotó por la mínima diferencia a Nueva Zelanda y habrá que poner atención a Turquía, nación que llegará enrachada a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Partidos destacados con selecciones mundialistas

Bélgica 5-0 Túnez

Goles: Trossard (28'), De Ketelaere (53'), De Bruyne (65'), Lukébakio (85'), Raskin (87')

Portugal 2-1 Chile

Goles: Guedes (58'), Bruno Fernandes (75') para Portugal; Cepeda (90'+2') para Chile.

Estados Unidos 1-2 Alemania

Gol de EE.UU.: Robinson (37').

Goles de Alemania: Havertz (2'), Sané (57').

Argentina 2-0 Honduras

Goles: Martínez (penal) y Simeone (o similares, según highlights).

Brasil 2-1 Egipto

Goles: Bruno Guimarães y Endrick para Brasil; Egipto descontó.

Rumania 2-1 Gales

Goles: Coman y Rus (o Baluta) para Rumania; Brooks para Gales.

Escocia 4-0 Bolivia

Goles: Shankland (5'), McTominay (23'), Adams (30', 45').

Suiza 1-1 Australia

Turquía 2-1 Venezuela

Panamá 1-1 Bosnia y Herzegovina.

Paraguay 4-0 Nicaragua

Arabia Saudita 3-0 Puerto Rico

Canadá 1-1 Irlanda

Haití 1-2 Perú

Myanmar 6-1 Guam

Armenia 1-1 Kazajistán

