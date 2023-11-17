Resumen: Honduras 2-0 México | CONCACAF Nations League VER GRATIS AQUÍ Continuar con Google Continuar con correo También te puedes autenticar con Tengo un problema Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad Azteca Deportes Selección Azteca Video Resumen: Honduras 2-0 México | CONCACAF Nations LeagueHonduras aprovechó la localía y venció a México en casa en la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, los aztecas buscarán revancha el martes Publicado 17/11/2023 | 🕑 22:47 | Actualizado 🕑 15:53 Por: Azteca Deportes Tags relacionados Selección Mexicana