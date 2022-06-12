Jaime Munguía derrota a Jimmy Kelly por KO con brutal combinación

Jaime Munguía cumplió con todos los pronósticos y logró una apretada victoria en contra de Jimmy Kelly, peleador británico que le complicó la pelea en los primeros episodios, pero el mexicano reaccionó en el quinto y salió con la mano en alto por KO.

Jimmy Kelly sorprendió a propios y extraños dentro del ring al tener un buen estilo de boxeo, pues apretó a Munguía, se movió por todo el ring, se supo defender, y de no ser por el KO ‘temprano’, quizá hubiera dominado las tarjetas.

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Jaime Munguía derrotó a Jimmy Kelly por KO

El peleador mexicano dio una buena exhibición de boxeo ante ‘Kilrain’, pues soltó buenas combinaciones y supo manejar a un rival que nunca le regaló ni un espacio.

Jaime Munguía derribó a Kelly en tres ocasiones durante el quinto round y con ello el referee dijo ‘no más’ para que el mexicano se mantenga con una de las mejores marcas dentro del profesionalismo.

El peleador azteca registra un historial de 40-0, donde hay que destacar que 32 de sus triunfos han sido por la vía del KO. Tras ganar y estar ante las cámaras, Jaime Munguía desafió a Jermell Charlo.

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