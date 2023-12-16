Resumen: México 2-3 Colombia | Partido amistoso 2023 Regístrate y ve GRATIS aquí Continuar con Google Continuar con correo También te puedes autenticar con Tengo un problema Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad Azteca Deportes Selección Azteca Video Resumen: México 2-3 Colombia | Partido amistoso 2023Con lluvia de goles en Los Ángeles, México cayó ante Colombia en el último duelo del combinado tricolor, dirigido por Jaime Lozano, en el año 2023 Publicado 16/12/2023 | 🕑 20:26 | Actualizado 🕑 15:53 Por: Azteca Deportes Tags relacionados Selección Mexicana