México vs Colombia, Partido Amistoso 2023
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Resumen: México 2-3 Colombia | Partido amistoso 2023

Con lluvia de goles en Los Ángeles, México cayó ante Colombia en el último duelo del combinado tricolor, dirigido por Jaime Lozano, en el año 2023

Por: Azteca Deportes

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