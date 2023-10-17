Resumen México 2-2 Alemania | Fecha FIFA partido amistoso
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Resumen México 2-2 Alemania | Partido Amistoso

La Selección Mexicana tuvo una buena actuación y empató, en el Financial Lincoln Field ante su similar de Alemania, segudo duelo de la Fecha FIFA del mes de octubre

Por: Azteca Deportes

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