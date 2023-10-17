Resumen México 2-2 Alemania | Partido Amistoso

RESUMEN MÉXICO 2-2 ALEMANIA VER AQUÍ GRATIS Continuar con Google Continuar con correo También te puedes autenticar con Tengo un problema Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad Azteca Deportes Selección Azteca Video Resumen México 2-2 Alemania | Partido AmistosoLa Selección Mexicana tuvo una buena actuación y empató, en el Financial Lincoln Field ante su similar de Alemania, segudo duelo de la Fecha FIFA del mes de octubre Publicado 17/10/2023 | 🕑 20:40 | Actualizado 🕑 15:53 Por: Azteca Deportes Tags relacionados Selección Mexicana Selección Alemana