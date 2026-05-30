Resumen y Goles | México vs Australia | Amistoso Internacional | Mayo 2026

¡No te pierdas lo mejor del México vs Australia! 🇲🇽⚽🇦🇺

Revive todas las emociones del partido amistoso internacional de mayo de 2026 con el resumen completo, los goles, las jugadas más peligrosas, las polémicas y los momentos que marcaron el encuentro.

Disfruta de la cobertura de TV Azteca Deportes con las mejores narraciones, análisis y reacciones del partido de la Selección Mexicana rumbo a sus próximos compromisos internacionales.

