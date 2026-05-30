Resumen y Goles | México vs Australia | Amistoso Internacional | Mayo 2026
La Selección Mexicana se enfrentó a Australia en un intenso partido amistoso lleno de emociones, goles, polémica y grandes jugadas. Revive los mejores momentos del encuentro con el resumen completo.
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Revive todas las emociones del partido amistoso internacional de mayo de 2026 con el resumen completo, los goles, las jugadas más peligrosas, las polémicas y los momentos que marcaron el encuentro.
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