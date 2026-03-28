Resumen y Goles | México vs Portugal | Amistoso internacional | Reinauguración Estadio Banorte
Revive el resumen y goles del partido entre México y Portugal, en un emocionante amistoso internacional durante la reinauguración del Estadio Banorte. Un encuentro lleno de intensidad, grandes jugadas y momentos clave.
Revive el resumen y goles del partido entre México y Portugal, en un emocionante amistoso internacional durante la reinauguración del Estadio Banorte.
Un encuentro lleno de intensidad, grandes jugadas y momentos clave.