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Resumen y Goles | México vs Portugal | Amistoso internacional | Reinauguración Estadio Banorte

Revive el resumen y goles del partido entre México y Portugal, en un emocionante amistoso internacional durante la reinauguración del Estadio Banorte. Un encuentro lleno de intensidad, grandes jugadas y momentos clave.

Por: Azteca Deportes

Revive el resumen y goles del partido entre México y Portugal, en un emocionante amistoso internacional durante la reinauguración del Estadio Banorte.

Un encuentro lleno de intensidad, grandes jugadas y momentos clave.

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