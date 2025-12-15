Retro Game Fest 2025: ¿Cuándo y dónde será el festival de videojuegos en CDMX?

¿Estás listo para uno de los mejores eventos en este cierre del año dentro de la capital del país? Los amantes de los videojuegos están notablemente emocionados por la llegada del Retro Game Fest 2025, motivo por el cual aquí conocerás más detalles en torno a cuándo y dónde será este festival.

El Retro Game Fest 2025 se define a sí mismo como un festival de videojuegos clásicos en el que miles de personas podrán disfrutar de títulos que quedaron en el pasado pero que, sin embargo, sembraron las bases de lo que hoy es este mundo. Por tal motivo, no está de más que conozcas toda la información al respecto.

¿Cuándo y dónde será el Retro Game Fest 2025?

“Imagina volver a tener en tus manos el juego que marcó tu infancia, escuchar el sonido del cartucho al encender tu consola o finalmente conseguir la pieza que siempre soñaste tener en tu colección”. Así es como se presenta el Retro Game Fest 2025 para sus amantes en la CDMX en la descripción del evento.

Esta edición, la cual contará con tintes totalmente navideños, llegará al país el próximo sábado 20 de diciembre del 2025 en punto de las 11 de la mañana. La cita es dentro del Hotel Courtyard Revolución, mismo que se encuentra en Avenida Revolución Número 333 colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Serán muchas las actividades que habrá en el Retro Game Fest 2025, entre las que destacan la compra y venta de artículos de videojuego, un área de intercambios de videojuegos clásicos, algunas subastas y pasillo de artistas. Es aquí en donde miles de personas se podrán reunir para disfrutar de experiencias sin igual en este apartado.

¿Cuánto costará ingresar al Retro Game Fest 2025?

Recuerda que la entrada tendrá un costo de 300 a 1,500 pesos por persona, y los boletos se podrán adquirir mediante la plataforma Boletia. El precio varía en función de las distintas atracciones que haya en este evento, el cual contará con una posada gamer, consolas clásicas e intercambios navideños.