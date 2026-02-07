Canelo Álvarez es tendencia por sus palabras a favor de una revancha contra Crawford

Este fin de semana, Canelo Álvarez volvió a abrir la herida que dejó su derrota más reciente y lo hizo llamando a una revancha ante Terence Crawford cuanto antes, con el objetivo de volver a exaltar su figura y recuperar parte de su legado.

El tapatío no escondió su molestia por no tener una segunda oportunidad, pues se notó convencido de que el desenlace podía cambiar si se repite el combate que lo bajó del trono del boxeo mundial.

Terence Crawford schooled Canelo Alvarez. This was not a close fight. The judges had it way too close. Crawford won 9 Rounds.



Canelo ducked Benavidez to only get embarrassed by a blown up Welterweight. Canelo is one of the most overrated fighters of this generation.#Boxing 🥊 pic.twitter.com/SmmEGsS0E9 — Hamed (@HamedBoxing) January 21, 2026

En esa pelea, Álvarez perdió por decisión unánime y, con ello, vio cómo se le escapaban los cinturones que tanto le había costado conseguir, incluyendo los títulos de AMB, CMB, OMB y FIB en supermediano. El combate se resolvió en las tarjetas y el golpe al orgullo fue doble porque el mexicano no sólo cayó ante un gran nombre, también se quedó sin campeonatos mundiales, escenario que lo ha perseguido hasta la fecha, aún pensando en una revancha.

Crawford se retiró a finales de 2025, dejando la puerta cerrada para un segundo capítulo y esa decisión pareció pegarle más a Canelo que al propio norteamericano, ya que se quedó sin el camino más directo hacia la “redención”. Precisamente por eso, se notó insistente en que la revancha sería “perfecta” para el boxeo.

Canelo Álvarez busca la revancha cuanto antes

El referente principal del boxeo en México y Latinoamérica habló de frente sobre su deseo de que la pelea ocurra otra vez y aseguró que, si se concreta, “va a ser diferente”. También dejó claro que su prioridad era volver a pelear por los campeonatos mundiales y medirse contra los “campeones mundiales”.

Se trata de una postura que lo sigue manteniendo al más alto nivel y evidencia su interés de seguir siendo de los más grandes del deporte, sin pensar en el retiro aun a sus 35 años de edad.

La derrota ante Terence Crawford no solo le arrebató los cinturones y golpeó su orgullo, también ha sido motivo de estudio para su propio equipo, el cual ha debido analizar por qué Crawford logró neutralizarlo incluso en terrenos donde Canelo solía imponer condiciones.

A diferencia de aquella caída ante Floyd Mayweather, cuando todavía era un peleador novato y, para muchos, inexperto, esta vez ya era un peleador consolidado, con un legado detrás y cientos de avales que lo mantenían como el más grande del deporte. Justamente por ese motivo, el deseo de revancha es una necesidad para él.

¿Es viable ver una revancha Canelo Álvarez Vs Terence Crawford?

El principal obstáculo de una nueva pelea entre las dos estrellas del boxeo es que Terence Crawford mantiene la postura de retiro por la que decidió optar a finales del año pasado, cosa que complica cualquier negociación inmediata.

Para Canelo, evidentemente es una sensación amarga, al considerar que le dio a Crawford la plataforma para la pelea más lucrativa de su vida y que lo “justo” era un segundo combate para ajustar cuentas.

Mientras tanto, el mexicano ya explora opciones para seguir activo y reconstruir su camino hacia recuperar títulos.

Se espera que su regreso al ring sea ante Christian Mbilli , una estrategia clara para sumar victorias y cinturones, de modo que pueda aumentar el ruido mediático alrededor de un Crawford que, aunque esté retirado, sigue siendo el nombre más mencionado en su entorno.

