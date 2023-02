Rey de Reyes 2023: el primer gran evento de Lucha Libre AAA

Las actividades para Lucha Libre AAA arrancan a lo grande este domingo 5 de febrero, cuando se celebre en Mérida, Yucatán el primer magno evento del 2023: Rey de Reyes.

Rey de Reyes es un legendario evento de la empresa con sede en Coyoacán, en la que a través de un formato eliminatorio en una sola noche, busca premiar a un esteta que llegue al final y triunfe. Ese honor se representa a través de una espada, y que en los 30 años de historia de AAA, han sido ganadas por los mejores.

Rey de Reyes se ha disputado desde 1997, y el primero en ser ganador fue Latin Lover, en tanto el último fue Psycho Clown. En 2020 no hubo debido a la crisis del covid-19, pero en 2021 se reanudaron las acciones, teniendo lugar este evento en Cholula, Puebla.

Este evento, junto a Verano de Escándalo, Héroes Inmortales, Guerra de Titanes y Triplemanía, son los magnos eventos del año de la compañía fundada por Antonio Peña en 1992.

Te podría interesar: NEGRO CASAS Y DALYS, SON AHORA DE LA AAA

El cartel de Rey de Reyes de Lucha Libre AAA

Lucha inicial: Aerostar, Niño Hamburguesa y Mr Iguana vs Kento, Takuma y La Parka Negra

Grupo 1 Rey de Reyes: Vampiro, Sam Adonis, Jack Cartwheel y Ares

Grupo 2 Rey de Reyes: Psycho Clown, Bandido, Abismo Negro y Komander

Grupo 3 Rey de Reyes: Pagano, Bestia 666, Flamita y Aramis

Grupo 4 Rey de Reyes: Hijo del Vikingo, Mecha Wolf, Myzteziz Jr y Gringo Loco

Torneo Reina de Reinas: Chik Tormenta, Sexy Star, Lady Shani, Dalys y La Hiedra

Final de Rey de Reyes: Ganador Grupo 1 vs Ganador Grupo 2 vs Ganador Grupo 3 vs Ganador Grupo 4

Lucha Libre AAA

Todos los ganadores de Rey de Reyes

1997 Latin Lover

1998 Octagón

1999 El Cibernético

2000 Abismo Negro

2001 La Parka

2002 Canek

2003 La Parka

2004 Jeff Jarrett

2005 La Parka

2006 Vampiro Canadiense

2007 La Parka

2008 El Zorro

2009 Electroshock

2010 Chessman

2011 Estreme Tiger

2012 Hijo del Perro Aguayo

2013 Mesías

2014 La Parka

2016 El Texano Jr

2016 Pentagón Jr

2017 Argenis

2018 Rey Escorpión

2019 Aerostar

2021 Laredo Kid

2022 Pyscho Clown