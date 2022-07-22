Rey Vargas, estilo definido que apunta alto | A Raspar la Lona

El boxeador Rey Vargas despertó críticas en su triunfo ante Magsayo, sin embargo el oriundo de Otumba, Estado de México, tiene un estilo desafiante que apunta a retos cada vez más importantes en el pugilismo.

En este nuevo capítulo de A Raspar la Lona, Rafa Ayala y César Castro analizan la actualidad del boxeo, tocando el tema de Rey Vargas, además la actualidad de Juan Francisco Gallo Estrada y el futuro del peligroso pugilista Ángel Camaleón Ayala.

Rey Vargas y su estilo para dominar

Ante Magsayo, el Rey Vargas propuso un estilo de pelea que neutralizó al filipino que le alcanzó para ganar el cetro pluma del CMB.

Su defensa, caminar en el ring y forma de tomar la pelea definió su triunfo y apunta a retos más difíciles para aspirar a la unificación.

Gallo Estrada renunció a cetro

El Gallo Estrada anunció esta semana que dejó el título de peso supermosca de la AMB, para quedarse solamente con el franquicia del CMB, pensando en que ese es el camino para alcanzar una pelea más ante Chocolatito González.