Comienza Riquelme a palpitar la Final entre Boca Juniors y Tigre

Es una de las grandes leyendas de Boca Juniors, además es el actual vicepresidente del club “Xeneize”, es Juan Román Riquelme y ya comenzó a palpitar la gran Final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina donde Boca se medirá ante Tigre.

Riquelme habló sobre la actualidad que vive Boca Juniors, pues además de la próxima Final, que se disputará el domingo a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México. El cuadro “Bostero” tiene mañana un compromiso contra el Corinthians de Brasil en la jornada 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Durante dos años y medio el equipo viene compitiendo bien, llegamos varias veces a la final y hemos tenido la suerte de ganar en más de una vez. El futbol argentino es muy difícil y si tanto Tigre y Boca están en la final es por qué están jugando bien”, dijo el “10” leyenda de Boca Juniors.

Riquelme ha sido muy cuestionado sobre el rendimiento de Boca Juniors, pero el directivo confesó que el club “Xeneize” merece estar en la gran Final del futbol argentino porque ha tenido buenas exhibiciones.

“Para nosotros es muy importante llegar a la final. Yo no soy un loco, cuando el equipo no juega bien lo reconozco, pero cuando Boca juega bien no noto la misma euforia que cuando dicen que juega mal. El domingo vamos a tener un partido duro ante Tigre, pero todavía falta para ser un gran equipo”, admitió Román Riquelme.

Tener partidos de la Copa Libertadores y estar en la instancia final del campeonato de la liga argentina hace que los futbolistas se adapten a un nivel de juegos y eso lo aplaude el ex jugador de Boca Juniors.

“Es bueno jugar partidos importantes cada tres, cuatro partidos. Es bueno que nuestros futbolistas se acostumbren a esos partidos. El hincha está muy ilusionado. Yo dejé de jugar hace ocho años, en este tiempo nunca me habían dado ganas de ponerme el pantalón corto”, señaló el dirigente de Boca.

UN MENSAJE PARA “LA 12"

El gran ídolo de la hinchada de Boca, Juan Román Riquelme, no se olvida de “La 12" y le mandó un mensaje previo a esta semana que estará cargada de grandes partidos para la escuadra argentina.

“El hincha de Boca está contento, confía mucho en nosotros y tienen que saber que al club se lo vamos a cuidar mucho, lo queremos muchos”, finalizó Riquelme.