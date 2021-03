Agentes Libres disponibles en la NFL de gran calidad

Si bien es cierto que la mayoría de los jugadores más importantes de la agencia libre ya tienen equipo para la siguiente temporada, todavía hay varios prospectos interesantes, los cuales vendrían bastante bien en ciertos equipos de la NFL, los cuales requieren refuerzos en posiciones en especifico, por ello aquí les deja una lista de los jugadores más destacados que están disponibles para cualquiera de las 32 franquicias de la liga:

A la ofensiva todavía quedan varias piezas disponibles empezando por el juego terrestre. James Conner, con apenas 25 años de edad, es uno de los corredores de mayor impacto en la liga con apenas 4 años como profesional, 22 touchdowns lo ponen en ese status. Por otro lado jugadores como Todd Gurley ó Le´Veon Bell podrían tener todavía alguna oportunidad de alargar su estadía en la liga, con todo y que ya han dejado de ser los corredores espectaculares que fueron al inicio de su carrera.

Si hablamos de juego aéreo, también hay nombres importantes en esta lista. Antonio Brown es otro de esos jugadores que lograron revalorizar su status al ganar el último Super Bowl y siendo un elemento importante para la obtención del segundo Super Bowl en la historia de Tampa Bay. Del otro lado tenemos una realidad muy distinta pero no deja de ser interesante, Dede Westbrook podría ser una pieza interesante para algún equipo que no tenga tanta profundidad en su cuerpo de receptores, lo cual le sumaría versatilidad y un par de manos extras ya probadas en la NFL.

Eric Fisher y Alejandro Villanueva son jugadores con experiencia

La línea ofensiva no se queda atrás, ya que elementos como Eric Fisher (EX Chiefs) y Alejandro Villanueva (Ex Steelers) son jugadores con experiencia, alto nivel comprobado y con 1 a 2 temporadas a un alto nivel competitivo, por ello es que todavía se mantienen como elementos a considerar.

Mientras tanto la defensiva no se queda atrás, exceptuando la línea defensiva, el resto de posiciones todavía cuenta con jugadores destacado, tal es el caso de Jadeveon Clowney, quien a pesar de no haber destacado el año pasado en Titans, su paso por Seattle fue bastante bueno, y Olivier Vernon quien ya se encuentra en la fase final de su carrera pero tiene el cartel necesario para reforzar a algún equipo con falta de presión al quarterback rival. A esta lista se suman Melvin Ingram, K.J. Wright y De´Vondre Campbell.

Por último, el perímetro también puede ser un área de interés para varios de los equipos en la NFL, por ello jugadores de experiencia como Richard Sherman, Bashaud Breeland ó Duron Harmon, los tres campeones de Super Bowl y con el liderazgo necesario para tener un impacto inmediato tanto dentro como fuera del emparrillado. Mientras que elementos como Malik Hooker y Tre Boston, tienen menos de 30 años y alto nivel de talento para pensar en una carrera a mediano plazo con cualquier head coach que necesite de velocidad y cambio generacional en la defensiva secundaria.