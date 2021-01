Buffalo Bills vs Kansas City Chiefs, resultado EN VIVO | Final de Conferencia de la NFL

Desde el día después al Super Bowl LIV, los Chiefs de Kansas City han sido los favoritos para ganar el Super Bowl LV que se juega el próximo 7 de febrero. En gran medida porque retuvieron a la mayor parte del equipo, por su coach, pero especialmente por que tienen a Patrick Mahomes, la nueva súper estrella de la NFL, quien tiene potencial de dominar la liga por más de una década. Los Chiefs cumplieron los pronósticos, pero ahora, en la Final de Conferencia Americana, encuentran un obstáculo que amenaza no solo su temporada, sino su posible dictadura en la Conferencia: los Bills de Buffalo, los Bills de Josh Allen.

Allen ha dado un salto de calidad brutal en esta temporada. Pasó de ser un quarterback con gran potencial a ser un candidato a MVP y regresar a los Bills a su primera Final de Conferencia en 25 años. Allen, en menor medida, tiene un estilo parecido al de Mahomes. quarterbacks espectaculares capaces de hacer cualquier jugada por su capacidad atlética y lanzar cualquier pase por su potencia de brazo. Gracias a su desarrollo y al nivel superlativo de sus compañeros, los Bills cerraron la temporada regular como el mejor equipo de la NFL. En playoffs mejoraron en todas sus facetas, pero aún asi seguían siendo “underdogs” en la Final de Conferencia ante los Chiefs. Hasta que una lesión cambió todo.

El golpe que sufrió Mahomes vs Cleveland ha nivelado la balanza. Si bien se espera que Mahomes juegue en la Final de Conferencia, las posibilidades de éxito de los Chiefs han disminuido y no solo porque Mahomes no está al 100%, sino porque los Chiefs no han estado en su mejor nivel los últimos partidos. En pocas palabras, Kansas City no cerró bien y tiene lastimado a Mahomes, Buffalo cerró muy bien y llega sin lesiones.

El año pasado, la Final de Conferencia la ganó el equipo que cerró mejor (Kansas City). Este año, desde hace varias semanas, se sabía que los Bills eran los únicos que podían vencer a los Chiefs y ahora tienen la oportunidad, pero no solo de avanzar al Super Bowl, sino de darle esperanza a la Conferencia Americana.

Si Mahomes y compañía ganan, será el inicio de una nueva dictadura, porque si no es lesionado, ¿ entonces cuándo podrían perder? Pero si en la Final de Conferencia gana Allen y sus Bills, demostrarían que los Chiefs son mortales y abrirían las puertas al resto de los equipos en la Conferencia Americana.

Sigue todas las acciones del partido entre los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs, en punto de las 5:40 PM a través del minuto a minuto de El Ritual NFL.

¿Cuándo y dónde es el Super Bowl?

El Super Bowl LV tendrá sede en Tampa Bay el 7 de febrero y será transmitido en vivo por Azteca 7, aztecadeportes.com y la aplicación de TV Azteca Deportes.