Carson Wentz quiere el número 11 del receptor abierto Michael Pittman Jr.

Todavía no llega Carson Wentz a la organización de los Colts de Indianápolis y ya comenzaron las diferencias dentro del equipo. Hoy se da a conocer que el jugador que porta de forma oficial en el roster del equipo de Indy el número 11 no está dispuesto a intercambiarlo con el nuevo quarterback de la organización.

Aprovechando que el boxeo está en boga aprovecharé para hacer alusión a una de las frases de este deporte, hay peleas que no se deben tener o al menos evitarlas a toda costa y es que resulta que el receptor de los Colts, Michael Pittman Jr. da una declaración a los medios que ha sorprendido a todos, no cambiará el número con el que juega dentro de la liga.

En una entrevista con el canal de la liga, NFL Network, le cuestionaron a Pittman acerca del número y esto fue lo que contestó:

“De hecho, me envió un mensaje de texto un par de horas después de que se revelara la noticia, y me preguntó cómo me sentiría al respecto, y le dije que me lo quedaría, y él dijo que estaba bien, y que él cambiaría de número y sería sencillo.

No se me hace muy brillante de su parte comenzar una pelea con el hombre que es directamente responsable de la cantidad de balones que el jugador podría llegar a tener en su esquema ofensivo, ya que el quarterback es el encargado de “distribuir bola”. Pero en la misma entrevista el jugador daba a conocer que ya existió un acercamiento vía digital de Wentz con él.

Pittman está dentro de la liga desde la temporada anterior y Carson Wentz hace cinco años y si hay algo que los jugadores normalmente no quieren dejar ir es el número que portan en su jersey. Michael asegura que en esa platica breve que tuvieron vía Whatsapp el quarterback le preguntó acerca de la posibilidad de que le cediera el número a lo que él respondió ipso facto que no pasaría.















No hay versiones oficiales

Hasta el momento Wentz no ha dado una sola declaración con respecto a esa plática ni tampoco a que opciones tendrá de cara a la próxima temporada con el número que usará. En fin, solo el tiempo nos dará un panorama más claro con respecto a si se erosionó la relación con su receptor de segundo año o si simplemente se pusieron de acuerdo como jugadores adultos y profesionales; la historia siempre le ha dado más peso a los veteranos que a los novatos y sobre todas las cosas a los quarterbacks sobre cualquier otro jugador.