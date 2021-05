Continúa la Agencia Libre en la NFL, luego del Draft

El NFL Draft 2021 ha quedado atrás, y a pesar de que la mayoría de las franquicias ya están perfilando su roster titular de cara a la siguiente temporada, todavía falta el periodo de training camps, en donde realmente veremos que prospectos están destinados a ser titulares inmediatos para generar un impacto positivo en su escuadra.

Aún así, todavía hay unos cuantos jugadores en agencia libre que podrían ayudar a un par de equipos, que a pesar de ya haber drafteado, todavía tienen carencias de cara el inicio de calendario, y ahí es en donde entran los agentes libres disponibles.

Alejandro Villanueva

El hispanoamericano viene de jugar 6 años como liniero ofensivo titular de los Pittsburgh Steelers, y a pesar de que ya no entra en planes de Mike Tomlin, este tackle derecho de 32 años, tiene toda la experiencia NFL a sus espaldas, por lo que todavía podría fungir como un buen titular ó simplemente aportando experiencia y aprendizaje para sus compañeros en el vestidor de cualquier escuadra ofensiva de la NFL, por ello es que todavía es un elemento con altas posibilidades de volver la siguiente temporada.

Eric Fisher

Hablando de liniero ofensivos, Eric Fisher probó su valía por 9 años en Kansas City, no solamente tiene en su curriculum el haber sido la primera selección global del draft 2013, si no que en su última temporada como titular permitió la mínima cantidad de 3 capturas de quarterback en 1,049 snaps que jugó protegiendo a Patrick Mahomes. Sin embargo su gran problema ha sido su lesión en el talón de Aquiles, el cual lo marginó del Super Bowl el año pasado y nada asegura que el tackle izquierdo vuelva para la semana 1 de la temporada. Aún así, un equipo con paciencia todavía podría sacar mucho de este jugador.

Justin Houston

El ala defensiva de 32 años de edad cerró la campaña anterior con 44 tackleadas y 11 capturas de quarterback, por ello es que es complicado explicar el porqué todavía no negocia un nuevo contrato para la campaña 2021. Si bien es cierto que ya no es el jugador atlético e imparable que alguna vez fue, todavía tiene mucho que aportar en la NFL, por ello es que incluso los Colts todavía tiene oportunidad de regresarlo a sus filas, ya que contar con un elemento de tanta experiencia no solo te aporta talento y durabilidad en la posición, si no liderazgo e impacto positivo en el grupo de trabajo.

K.J Wright



Este es el Linebacker más importante que todavía no tiene un contrato para la siguiente temporada. Recordemos que Wright dominó la defensiva de Seattle por la última década, por ello es que utilizarlo como mentor para las nuevas generaciones es un elemento invaluable a su favor, si bien es cierto que los años han pasado, desde su operación en 2018, K.J. no ha demostrado intenciones de bajar su nivel de juego.

Richard Sherman

Por último, uno de los mejores esquineros de la liga en los últimos años. Si bien es cierto que tomarlo de agencia libre implica un riesgo importante dado que el año pasado solamente jugó 5 partidos, en 2019 fue pieza importante de que San Francisco llegara al Super Bowl en Miami, y cualquier equipo con necesidad en el perímetro debería de ver en Sherman un elemento de bastante valor para el 2021.