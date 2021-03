Deshaun Watson recibe una segunda demanda por acoso sexual

El quarterback de los Houston Texans, Deshaun Watson, ha recibido dos demandas que lo acusan de “conducta indecente” con un par de masajistas de Houston, según denuncias civiles separadas, presentadas esta semana en el condado de Harris, Texas.

La primera de esas denuncias señala que Watson se puso en contacto con el primer demandante para recibir un “masaje de relajación”, el cual fue pactado para llevarse a cabo en casa de la masajista, en marzo del 2020.

Durante la cita, supuestamente Watson dijo que quería que la atención se centrara en “la zona de la ingle” y terminó tocando la mano del demandante con sus genitales, lo que obligó a la masajista a pedirle que se fuera.

Tras darse a conocer la anterior queja, el futbolista profesional comunicó lo siguiente:

“Como resultado de una publicación en las redes sociales del abogado de un demandante que buscaba publicidad, recientemente me enteré de una demanda que aparentemente se ha presentado en mi contra. Aún no he visto la denuncia, pero sé esto: nunca he tratado a ninguna mujer con cualquier otra cosa que no sea el máximo respeto. El abogado del demandante afirma que no se trata de dinero, pero antes de presentar la demanda hizo una demanda infundada de seis cifras, que rechacé rápidamente. A diferencia de él, no se trata de dinero para mí, se trata de limpiar mi nombre, y espero poder hacerlo ".

Más tarde fue presentada una segunda demanda en su contra con similares alegaciones. Supuestamente Watson contactó igualmente por Instagram a una profesional dedicada a la terapia de masajes, la hizo volar desde Atlanta hasta Houston, y agendó una cita con ella en un hotel.

Supuestamente, Watson solicitó que la sesión se enfocara en la parte de glúteos e ingle, incluso preguntando a la masajista si se sentía cómoda trabajando en esas áreas. El pasador supuestamente se desnudó por completo al inicio del masaje con los genitales expuestos y rechazó el uso de una toalla. Posteriormente se le acusa de haberse movido de manera que la mano de la parte demandante tocara sus genitales.

El demandante luego detuvo el masaje y le dijo a Watson que tenía que irse, según la denuncia.

Los Houston Texans se pronunciaron al respecto

“Esta es la primera vez que escuchamos sobre el asunto, y esperamos tener pronto más información. Nos tomamos en serio las acusaciones de esta naturaleza que involucran a cualquier persona dentro de la organización de los Houston Texans”.

Esta ha sido una temporada baja muy polémica para el quarterback, que ha insistido en querer salir del equipo por diversos desacuerdos con la directiva. Sin embargo, están intentando retenerlo para la próxima temporada de la NFL.

A continuación, las primeras páginas de una de las demandas: