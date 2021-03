Las peores contrataciones en la agencia libre de la NFL

Dejando un poco de lado el frenesí que generan los movimientos de la NFL en la agencia libre, en donde se suele ver todo con optimismo, el pasado reciente nos indica que la gran mayoría de estas contrataciones no van a funcionar. Y aunque es imposible saber a ciencia cierta cuáles, se pueden encontrar indicios que ayudan a predecirlo.

Bud Dupree - Tennessee

Firmó con los Titans después de una buena temporada en Pittsburgh, que terminó por una lesión de ligamentos de la rodilla. El equipo de Tennessee le dio un contrato de 5 años y 85 millones de dólares para que presione al quarterback, un área de suma necesidad para los Titans.

Dupree tuvo una gran temporada haciendo precisamente eso y por ello, el coach Mike Vrabel y compañía lanzaron su oferta.

De todas las capturas que consiguió Dupree en 2020, la gran mayoría fueron por dos razones específicas. La primera, que nadie lo cubría y la segunda, que las consiguió por “corretear” al quarterback. Es por eso que puede llegar a ser descabellada la cifra de 85 millones de dólares a un jugador que la mayor parte de su producción se la debe a que los rivales estaban más preocupados bloqueando a TJ Watt y le dejaban un poco de vía libre a él.

Dupree tiene talento. No cualquiera tiene múltiples capturas de quarterback en la NFL, pero ese dinero es para súper estrellas, para los Batman, y Dupree es más bien un Robin.



Leonard Williams - New York Giants

El equipo de la Gran Manzana no lo quería dejar ir y por ello le dio la etiqueta de jugador franquicia. Querían asegurarse de tenerlo bajo contrato por varios años y por ello le otorgaron un acuerdo de 63 millones de dólares por 3 años.

Ese contrato automáticamente lo pone dentro del top 5 de jugadores defensivos que más dinero cobran en promedio por año. La gran pregunta es ¿Realmente Leonard Williams es uno de los mejores 5 defensivos de la NFL? La respuesta es muy sencilla: no.

Ahora, también hay que entender que a veces se paga en agencia libre por lo que puedes llegar a ser en vez de pagarte por lo que ya hiciste, pero incluso en ese caso el dinero no empata la calidad de Williams, que es un grandioso jugador, pero ya alcanzó su tope con los Giants el año pasado. Esto va a poner muchísima presión sobre sus hombros además que, por esquema, está en una posición que no le va a permitir quizá tener toda la producción que podría. Una vez más, no es que el jugador sea malo, es que la urgencia del equipo parece haberlos cegado y provocar que sobrepagaran.



Yannick Ngakoue - Las Vegas

Hay muchas dudas sobre la calidad y el techo que puede alcanzar un jugador que ya probó su suerte en Baltimore y Minnesota, dos de los equipos que mejor trabajan con los jugadores de esa posición, y en ambas salió más rápido de lo que llegó.

Realmente Ngakoue solamente ha tenido buen rendimiento jugando en la defensa de los Jaguars cuando estaba rodeado de una cantidad bestial de talento. Fuera de eso, no ha podido brillar. Un movimiento si tiene “fracaso” escrito por todos lados.