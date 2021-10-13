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La polémica de Jon Gruden en todas sus escalas: El Ritual Podcast NFL

De forma sorpresiva, Jon Gruden ha dejado de ser entrenador de los Raiders de Las Vegas y todo el análisis está en El Ritual Podcast NFL

Podcast de NFL

Escrito por: Azteca Deportes

Regresa el Ritual Podcast NFL: el mejor podcast del emparrillado en donde semana a semana te enterarás de lo más relevante de esta maravillosa competencia, y te ayudará a convertirte en un auténtico experto.

En este intermedio entre las Semanas 5 y 6, hablamos de los temas más importantes del momento, con la voz de los expertos de El Ritual.

El polémico y abrupto adiós de Jon Gruden

Sin duda el tema que ha hecho a estallar a la NFL en las últimas horas es la repentina salida de Jon Gruden, quien renunció como entrenador en jefe de la Raiders de Las Vegas luego de que se dieran a conocer varios correos electrónicos en los cuales se expresaba hacia diferentes personas de forma racista, homófoba y misógina

¿Fue correcta la decisión? ¿Qué repercusiones tendrá este tema en la NFL y los Raiders de Las Vegas? ¿Cuáles son los esfuerzos que se están haciendo por erradicar este tipo de comportamiento? Todas las dudas te las respondemos en este podcast.

La remontada de Lamar Jackson

Por otro lado, hablando del tema deportivo, hay que resaltar la actuación de Lamar Jackson con los Ravens de Baltimore, pues lideró una actuación heróica e histórica en el juego del lunes por la noche, para remontar un marcador que parecía sentenciado, ante los Colts de Indianápolis.

Jackson rompió récords y se graduó ante sus detractores, muchos de ellos que opinaban que no era un mariscal de campo completo.

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¿Qué pasa con los Kansas City Chiefs?

Patrick Mahomes se ubica entre los quarterbacks que más intercepciones han sufrido en esta temporada de la NFL. Su ofensiva no ha sido tan productiva como en años anteriores y su defensiva es simplemente cómica.

¿Podrán los Jefes reponerse a esta crisis? ¿Son todavía candidatos a acceder al Super Bowl? ¿Qué debe hacer Pat Mahomes para resucitar a su equipo? Todas las respuestas, en este episodio del podcast.

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