Nada pudiera salir peor en la NFL de cara al día de Acción de gracias

Me encantaría poder escribir acerca de grandes noticias como por el empleo el regreso en el partido de domingo por la noche en Las Vegas donde contra todo pronóstico Kansas City saca un partido que parecía a todas luces sería una derrota, pero en realidad le daremos una vuelta a la liga con todo lo que pasa en ella.

Arrancamos con los cuervos de Baltimore que sorprenden previo al partido contra los Acereros de Pittsburgh en el día de Acción de Gracias debido a la pandemia. Por la mañana de este lunes la organización cerraba sus instalaciones cumpliendo con los protocolos establecidos por la liga tras el positivo de los corredores Mark Ingram y J.K. Dobbins y debido a la proximidad o cercanía y como medida de precaución lo mismo pasa con el liniero defensivo Brandon Williams.

Malas noticias en el nido de los cuervos

Lo primero que hicieron fue ponerlos en la lista de reserva y posteriormente comenzaron a seguir el rastro para evitar la propagación. La mala noticia para Baltimore es que no podrán contar con estos tres jugadores ya que deberán pasar un periodo de aislamiento de cinco días; lo seguro es que no estarán disponibles para el partido contra Pittsburgh.

En conferencia de prensa el entrenador en jefe daba el siguiente comunicado a los medios:

Creo que nuestros jugadores han hecho un gran trabajo en la línea usando el cubrebocas. Además de un gran trabajo en el vestidor. Han intentado seguir los protocolos a lo largo del partido, en la semana, en el hotel y durante las reuniones del equipo. Mis jugadores han hecho un gran trabajo, eso es lo que probablemente nos de la oportunidad de jugar este jueves por la noche”

Tras el cierre matutino y reapertura por la tarde, las reuniones de los jugadores continuarán de forma virtual y con respecto a los profesionales que han sido colocados en la lista de reserva echarán mano de los corredores Gus Edwards y Justice Hill además de promover de la escuadra de prácticas al corredor novato Ty´Son Williams.

¿Qué pasa en la NFL?

Hasta el momento la NFL no ha anunciado ningún cambio con respecto a la programación en calendario del partido en “primetime” durante el día de Acción de Gracias. Esto no significa que no sea una posibilidad sino que hasta ahora todo sigue conforme a lo programado en gran parte por las medidas tomadas por Baltimore.

Dejamos a los cuervos pero seguimos en la misma división ya que tras los estudios realizados a la primera selección global del Draft 2020, Joe Burrow, el panorama es oscuro para el jugador y los Bengalíes. Se confirma la lesión del ligamento cruzado de la rodilla, además del ligamento medio, lesión que termina con la temporada del novato y significa que deberá entrar al quirófano para reparar el daño y para cumplir posteriormente con una rehabilitación rigurosa e intentar estar lo mejor posible para la siguiente temporada.

La lesión del Burrow fue al inicio del tercer cuarto y en la conferencia de prensa el lunes, el entrenador en jefe Zacaries Taylor, no tenía la fecha en que su jugador entrará a quirófano pero fue tajante, se acabo su temporada y lo que más nos importa es la salud de nuestro jugador. El lugar vacante que deja Burrow en la ofensiva de los Bengals será ocupado por el jugador de segundo año Ryan Finley.

Yo por eso les decía que me encantaría escribir de buenas noticias y para cambiarle un poco el tono y para toda la afición de los vaqueros de Dallas, ganaron contra los Vikings. Me sentía obligado a cerrar con algo que hiciera sonreír a alguien….