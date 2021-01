Se termina el incendio provocado por Aaron Rodgers

Se ha terminado el incendio y la incertidumbre en Green Bay con respecto al futuro inmediato de Aaron Rodgers. El quarterback que en la conferencia de prensa tras la eliminación frente a Tampa Bay decía que su futuro era incierto con respecto a si seguiría en el equipo; hoy ha terminado con la polémica aclarando que sus palabras fueron producto de la frustración tras la eliminación y la impotencia ante la derrota el fin de semana pasado.

Aaron Rodgers estará de vuelta con los empacadores de Green Bay.

Tras la derrota del domingo por la noche 31-26 donde declaró que era incierto su futuro el tema de conversación en la organización, con los aficionados y dentro de la NFL era especular a diestra y siniestra… ¿Dónde irá ahora? ¿Cuál será su nuevo equipo? ¿Qué pasaría con el contrato vigente que tiene con la organización?

Hoy estuvo en un programa en el que ya es habitual que se presente a través de una plataforma digital con el ex jugador de Indianápolis Pat McAfee y esto fue lo que respondió:

“No siento que haya dicho nada que no haya dicho antes”

“Creo que fue más bien darme cuenta de que, en última instancia, mi futuro no está necesariamente bajo mi control. Creo que eso fue lo que me golpeó en ese momento”. “No creo que haya ninguna razón por la que no vuelva”.

Así que la declaración de Rodgers va más por la forma en la que terminó su equipo la temporada, por la eliminación en una final de conferencia, porque una ocasión más se queda en la antesala de un Súper Bowl además de que este 2020 ha sido la mejor etapa del jugador como quarterback en la que virtualmente será el jugador más valioso de la temporada.

La buena noticia para todos los aficionados de los empacadores de Green Bay es que no existe razón alguna para que el jugador con contrato vigente no regrese la próxima temporada con el equipo pero sin duda tendrán que existir cambios significativos en el interior del equipo para poder sacar el máximo provecho en la etapa final de la carrera de Rodgers… y ahí habrá mucho que poner atención en los próximos meses.

Por: Eduado Ruiz