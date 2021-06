Novela de Aaron Rodgers causa división en Green Bay

Todo está en el aire. No hay nada definido respecto al futuro de Aaron Rodgers, quarterback de los Empacadores de Green Bay, y quien desde el día del Draft está en conflicto con la directiva del equipo tras asegurar que no volverá a uniformarse de verde.

Para la gente de pantalón largo del equipo, ha sido desafortunado que se libere dicha información, lo que únicamente ha complicado más las cosas y ha reducido las esperanzas de que ambas partes encuentren un punto común que haga que Rodgers continué como pasador en los Packers.



Al menos así lo ve el presidente y CEO de la organización Mark Murphy, quien manifestó que el embrollo ha causado división, aunque mantiene la idea firme de trabajar de forma impetuosa en que el veterano de 37 años regrese a Green Bay.

“La situación que enfrentamos con Aaron Rodgers ha dividido nuestra base de fanáticos”, escribió Murphy en su columna mensual para la página web oficial de la franquicia de los Packers. “Los correos electrónicos y cartas que he recibido reflejan este hecho. Como escribí aquí el mes pasado, seguimos comprometidos con resolver las cosas con Aaron y queremos que sea nuestro mariscal de campo en 2021 y más allá. Estamos trabajando para resolver la situación y darnos cuenta que cuanto menos digan públicamente ambas partes, mejor ".

Rodgers se mantiene firme en su decisión

El mariscal de campo no cede y la decisión de Rodgers de faltar las actividades voluntarias claramente no hizo ayudó para sofocar el fuego. Añadiendo a eso, Matt LaFleur, entrenador en jefe del equipo, declaró la semana pasada que no sabe si el futuro miembro del Salón de la Fama asistirá al minicampamento obligatorio que inicia el próximo 8 de julio.

