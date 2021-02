The Weeknd no tendrá artistas invitados en el show de medio tiempo

¡De a soldado! Luego de varios rumores que indicaban que el show de medio tiempo del Super Bowl LV estaría lleno de invitados, el artista canadiense The Weeknd lo descartó por completo y aseguró que no hay espacio para más cantantes dentro de su espectáculo.

The Weeknd no tendrá invitados en el Super Bowl LV

“He estado leyendo muchos rumores, pero no apostaría por eso, no hay espacio para encajarlo en la narrativa en la historia que estaba contando en la actuación. Así que sí, puedo confirmar que no hay invitados especiales”, declaró el artista canadiense en entrevista exclusiva con NFL Network.

Con estas declaraciones del cantante nativo de Toronto, España y de nombre verdadero Abel Makkonen Tesfaye, se acaban las especulaciones que indicaban que la española Rosalía sería la gran invitada para el Super Bowl LV que se llevará a cabo en el Raymond James Stadium de Tampa Bay.

El himno nacional del Super Bowl LV

Por ahora la Liga Nacional de Fútbol (NFL) solo ha anunciado a The Weeknd, Jazmine Sullivan y Eric Church, que cantarán el himno nacional estadounidense a dúo, y Gabriela Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R., que interpretará “America the Beautiful”, como artistas de la LV Super Bowl, que tendrá lugar en Tampa (oeste de Florida) el 7 de febrero.

Debido a la pandemia, solo 22.000 personas podrán presenciar el partido en el estadio Raymond James de Tampa, con capacidad hasta para unas 75.000 personas.

Entre los afortunados están 7.500 enfermeras y otro personal sanitario que ha luchado en primera línea contra la Covid-19 y que en agradecimiento han recibido entradas gratuitas.

En la final se enfrentarán los Buccaneers de Tampa Bay, el primer equipo que juega en casa en la historia de la Super Bowl, y los Kansas City Chiefs, que ganaron el año pasado.