Tom Brady reconquista Foxborough | El Ritual NFL Podcast

Tom Brady volvió a Foxborough y reconquistó a su afición. Irónicamente venciendo a su exequipo, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Lo hizo en un juego muy estratégico y en donde a Tampa Bay se le complicó más de lo planeado gracias a la gran estrategia defensiva impuesta por Bill Belichick.



¿Pero qué fue lo que más dejó huella en este encuentro? Sin duda el regreso de Tom Brady a la que fuera su casa durante 20 años y en donde se colocó seis de los siete anillos de Super Bowl que presumen sus manos de leyenda. El próximo miembro del Salón de la Fama se reecontró con la que fue su familia, y lo sigue siendo.

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Todo el análisis de este partido, desde los condimentos más emocionales hasta el desmpeño de ambos equipos, incluyendo la gran actuación de Mac Jones, el novato quarterback de los Patriotas, en el Ritual Podcast, ya disponible en todas las plataformas de reproducción.

¿Los Cardinals de Arizona son el equipo a vencer?

Hace apenas algunos días hablábamos de que los Rams de Los Angeles eran el equipo a vencer. Tras su derrota contundente en casa ante los Cardinals de Arizona parecen haber invertido sus papeles.

Arizona funcionó como equipo, como pocas veces antes, tanto a la defensiva como a la ofensiva, y Kyler Murray se ha convertido en un auténtico monstruo de hacer puntos y lograr jugadas de fantasí. ¿Serán los Cardinals los principales candidatos al Super Bowl?

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Dónde escuchar El Ritual Podcast

Cada episodio del mejor podcast de la NFL está disponible en las mejores plataformas: Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Deezer, y muchas más. Conducen los especialistas Pablo de Rubens, Pedro Domínguez, Lalo Ruiz y Gabo Martínez.



Todos los martes un nuevo capítulo, analizando lo ocurrido en la semana Previa, lo que nos espera en la próxima fecha, así como las lesiones más importantes y hasta algunos consejos de Fantasy Football.