¿Rival para David Benavidez? El campeón de peso Crucero que pide enfrentar al “Monstruo Mexicano”

El Campeón del Mundo de la Federación Internacional de Boxeo, Jai Opetaia, se prepara para defender su cinturón frente al invicto Huseyin Cinkara el próximo 6 de diciembre en Queensland, Australia, sin embargo, ya piensa en el futuro y el “Monstruo Mexicano” es una de sus prioridades para el 2026.

“Queremos pelear con Benavidez, hagámoslo. Estoy entusiasmado con esa pelea. Me encantaría enfrentar a Benavidez. Es un gran boxeador, con una gran base de seguidores y ha estado en el ring con grandes nombres”, señaló el campeón Australiano.

Jai Opetaia quiere unificar títulos en las 200 libras

El Australiano quiere unificar los títulos de la división para convertirse en campeón indiscutido, aunque tendrá que esperar hasta el regreso de Gilberto “Zurdo” Ramírez, quien se encuentra lesionado, por otra parte el monarca del CMB, Badou Jack, sigue a la espera de un retador luego de la lesión de Ryan Rozicki para la pelea programada en Mayo pasado.

“No estoy persiguiendo el dinero, estoy persiguiendo el sueño. He soñado toda mi vida con ser campeón indiscutido, y eso es lo que voy a lograr. Cada pelea, cada paso en el ring, es una declaración para mí. Es una guerra. Me preparo para todo lo que traigan, y esta no es diferente. Pertenezco a este nivel y merezco esas peleas de unificación”, añadió Opetaia.

Sobre subir a la categoría de pesos pesados, el australiano señaló que podría conciderarlo una vez limpiado la división de las 200 libras, algo que podría tardar al menos un año más.

“Una vez que cumplamos ese objetivo, ¿quién sabe? Tal vez empiece el capítulo del peso pesado. Pero el peso pesado llegará cuando yo diga que estoy listo, no cuando otros quieran apresurarlo.