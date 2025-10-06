deportes
¡Cambios en el campeón! Los Diablos Rojos anuncian salida de importante directivo

El beisbol mexicano cierra un capítulo importante. Este lunes 6 de octubre, Othón Díaz Valenzuela terminó oficialmente su etapa al frente de los Diablos Rojos

Diablos Rojos
Herminio Fernández
Home Run Azteca
Othón Díaz Valenzuela terminó oficialmente su etapa al frente de los Diablos Rojos del México, la organización deportiva más ganadora del país. Díaz, quien fungió como Presidente Ejecutivo de la organización por cerca de una década, cedió su cargo a Jorge del Valle Mohar.

La salida del Dr. Díaz se debe a una decisión personal, según explicó el equipo en un comunicado difundido en su despedida, Díaz comentó uno de los motivos más determinantes de su partida. "(El equipo) ya no me necesitaba como antes”, dijo en el evento del adiós y reveló que tiene “cosas más importantes por atender” en su vida, como la familia.

Othón, elogiado por todos

El dueño de los pingos, Alfredo Harp Helú, reconoció el trabajo de Othón, a quien calificó como un hombre de total confianza y responsabilidad en la organización, al tiempo que destacó su labor desde la fundación con fines altruistas.

Es el momento de agradecer a mi hijo, Othón Díaz, que por más de 20 años hemos estado juntos. Primero estuvimos en la fundación para el deporte, que lleva mi nombre, y que trabajamos muy bien e hicimos muchas cosas en beneficio del deporte en México”, dijo el empresario y principal impulsor del rey de los deportes en la capital mexicana.

Bajo la gestión de Díaz, ‘La Pandilla escarlata’ experimentó un gran éxito comercial y un aumento notable en su popularidad, al recobrar su sitio como el equipo que más aficionados convoca tanto de local como de visitante en la LMB. Encabezó también la mudanza del Fray Nano al estadio Alfredo Harp Helú y la creación de los equipos alternos de softbol y baloncesto. Además, la institución capitalina se convirtió en la primera totalmente deportiva en cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores.

Un paso con grandes títulos

En lo deportivo, destaca, por supuesto, la obtención del reciente bicampeonato del circuito de pelota veraniega. Después de casi una década de sequía pese a las constantes presencias en la postemporada, el equipo más laureado de la liga volvió a reclamar el cetro.

El nuevo líder de los Diablos Rojos es Jorge del Valle Mohar, quien se desempeñaba como Vicepresidente Deportivo del club desde el 2021. Del Valle, licenciado en administración y recreación del deporte, asume el cargo con la mira puesta en el desafío de conquistar el tricampeonato de la Liga Mexicana.

Herminio Fernández

