¡Disfruta de La Parrilla de Robe Grill en el Mundial de Qatar 2022!

¡Que chille! Robe Grill nos trae la mejor cocina para la cobertura de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Robe ha fascinado a TikTok con sus innovadoras creaciones en la cocina, preparando platillos rápidos con formas diferentes. Ahora, el sonorense buscará seguirnos sorprendiendo en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

Durante el Mundial, el influencer buscará hacer la carnita asada en Qatar. Además, lo acompañarán grandes invitados en esta tierra de medio oriente.

El Mundial 2022 iniciará el próximo domingo 20 de noviembre con el partido entre Qatar vs Ecuador . Además, recuerda que En El Canal del Mundial podrás disfrutar todos los partidos de la Selección Mexicana, quien se ubica en el Grupo C con Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

Estas son las fechas en las que México enfrentará a sus rivales:

-22 de noviembre vs Polonia

-26 de noviembre vs Argentina

-30 de noviembre vs Arabia Saudita