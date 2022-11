Robert Lewandoswki aclara supuesto altercado con Messi

La Copa del Mundo Qatar 2022 comenzó oficialmente, por lo que todos los equipos participantes se encuentran ya en tierras árabes en espera de entrar en acción en la justa mundialista, siendo una de ellas la Selección Nacional de Polonia, liderada por su capitán y jugador emblemático Robert Lewandowski.

Tras pisar suelo catarí y tener sus primeros entrenamientos, el atacante del FC Barcelona compareció en conferencia de prensa ante los medios de comunicación que se dieron cita, sin embargo, una pregunta hecha por un periodista argentino hizo sentir incómodo al jugador, por lo que Lewandowski, notoriamente molesto, respondió de manera contundente.

“Después de todo lo que se dijo del Balón de Oro, ¿Crees poder hablar con Messi sobre eso cuando se saluden de mano antes del partido el 30 de noviembre o no habrá espacio para hablar de esto?” preguntó en primera estancia el periodista en cuestión, a lo que el atacante polaco contestó que no entendía la pregunta.

Ante ello el periodista argentino reformuló su cuestionamiento y le preguntó a Lewandowski si podría mostrar que todo está bien con Lionel Messi después de lo que el polaco dijo sobre el jugador del Paris Saint-Germain, a lo que el hombre de Polonia contestó:

"¿Por qué habríamos de mostrar el saludo de manos?, entre Messi y yo está todo bien, no tengo nada contra él, nunca lo he tenido.” a lo que el periodista volvió a insistir en que Lewandowski dijo unas palabras, por lo que el polaco le pidió que le repitiera cuáles habían sido sus spuestas declaraciones.

“Tu dijiste que Messi dijo que tu merecías el Balón de Oro, pero que luego no votó por ti”, a lo que un visiblemente sorprendido y molesto Lewandowski respondió de manera tajante: “¿Cuándo dije algo asi? ¿Dónde lo dije de esa manera? No recuerdo haberlo dicho asi, tal vez tu lo viste en Instagram o algo asi, tal vez alguien lo dijo asi, pero no fui yo”

¿Cuándo se enfrentan Polonia y Argentina en el Mundial de Qatar 2022?

El combinado polaco quedó ubicado dentro del Grupo C junto a Argentina, México y Arabia Saudita, enfrentándose al equipo capitaneado por Lionel Messi el miércoles 30 de noviembre sobre la cancha del Estadio 974.

