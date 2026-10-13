Roberto Olivardia, doctor especializado en masa muscular: “Tengo pacientes obsesionados con el ejercicio que pasan 5 o 6 horas al día en el gimnasio”

Así como expertos en longevidad dan consejos, especialistas en salud mental advierten sobre los riesgos de llevar el cuidado físico al extremo. La búsqueda de ganar masa muscular puede convertirse en una preocupación, especialmente entre jóvenes. Roberto Olivardia contó: “Tengo pacientes obsesionados con el ejercicio que pasan 5 o 6 horas al día en el gimnasio”.

Mientras especialistas en longevidad recomiendan entrenar fuerza, también hay peligros cuando la actividad física ocupa gran parte de la vida cotidiana. Olivardia observa que cada vez más niños y adolescentes desarrollan una preocupación excesiva por ganar masa muscular, influenciados en parte por las redes sociales.

Buscar ganar masa muscular sin que se convierta en una obsesión

La dismorfia muscular se caracteriza por una percepción distorsionada del propio cuerpo. Algunas personas con una musculatura considerable siguen creyendo que son demasiado delgadas o que necesitan aumentar su tamaño.

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Según Olivardia, uno de los problemas es que el exceso de ejercicio suele confundirse con disciplina. A diferencia de otras dificultades relacionadas con la imagen corporal, la obsesión por desarrollar músculos puede recibir elogios del entorno.

Consejos y preocupaciones de Roberto Olivardia en el fitness

El especialista señala que las redes sociales tienen una influencia creciente en los jóvenes, que pueden pasar entre 10 y 15 horas semanales escuchando a determinados influencers, frente al tiempo limitado que dedican a consultar con profesionales.

Para identificar una relación poco saludable con el ejercicio, recomienda observar cómo una persona percibe su cuerpo y cuánto afecta el entrenamiento a otras áreas de su vida. El agotamiento, la falta de tiempo para otras actividades y el consumo de sustancias peligrosas son señales que requieren atención.

Mejores frases del doctor Roberto Olivardia

Entre las reflexiones del especialista se destacan tres ideas:

“Hacer ejercicio es bueno, pero diez horas de ejercicio no son necesariamente mejores que una”.

“Los hombres también pueden desarrollar problemas de imagen corporal, aunque su entorno no siempre los detecte”.

“La actividad física y la alimentación saludable son hábitos positivos, pero dejan de serlo cuando se llevan a extremos que perjudican la vida cotidiana”.

Olivardia insiste en que promover el ejercicio no significa ignorar sus riesgos. El objetivo es mantener una rutina equilibrada, sin que la apariencia física se convierta en una obsesión.

