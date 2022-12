En Argentina reconocen que perder con Arabia Saudita les sirvió

El primer partido de los Octavos de Final del Mundial de Qatar 2022, será entre Argentina y Australia. Los dirigidos por Lionel Scaloni se quedaron con el liderato del Grupo C pese a todo, por lo que se medirán a los oceánicos, que terminaron segundos del Grupo D.

En la conferencia de prensa previa al choque entre Argentina y Australia, el jugador de la Albiceleste, Rodrigo de Paul, reconoció que el haber iniciado la Copa del Mundo con una derrota frente a Arabia Saudita, marcó un antes y un después para el andar del equipo en el torneo.

La derrota le sirvió a Argentina

Rodrigo de Paul, jugador del Atlético de Madrid, reconoció que aunque la derrota frente a Arabia Saudita fue inesperada, les sirvió para recomponer el camino y reaccionar, para terminar avanzando a la siguiente ronda de la Copa del Mundo de Qatar 2022, sobre todo tomando en cuenta que llegaban con una racha importante sin perder.

“Hacía mucho que no perdíamos. Después del primer partido fue un buen momento para mostrar carácter. No es una copa fácil, equipos importantes ya han quedado afuera. No hay excusas, mañana debemos salir a jugar como lo venimos haciendo”, declaró el mediocampista.

En la misma línea aseguró que esperan de Australia tener un duelo similar al que tuvieron contra Polonia, por lo que desde ya están estudiando a su rival.

“Australia tiene jugadores altos, no debemos hacer faltas cerca del área. Además tenemos que estar atentos a las contras porque tienen jugadores muy rápidos. Va a ser un partido similar a Polonia, nos van a dar la pelota. Ellos tienen jugadores por afuera muy rápidos”, sentenció.

El duelo entre Argentina y Australia se jugará el sábado 3 de diciembre a las 09:00 horas, tiempo del centro de México.

