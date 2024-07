Santi Giménez detrás del fichaje de Rodrigo Huescas a Dinamarca

Rodrigo Huescas jugó el pasado sábado el que seguramente fue su último partido con Cruz Azul en la victoria sobre el Mazatlán FC de la Jornada 1 del torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX y posteriormente empacó sus maletas para viajar a Dinamarca y afinar los detalles para firmar contrato con el Copenhague.

El futbolista de 20 años realizará los exámenes médicos en Dinamarca para poder ser firmado por el equipo más ganador de la Liga Danesa, pero dejar su país no fue una decisión que tomó a la ligera y tuvo que apoyarse en un referente de Cruz Azul en el extranjero para afrontar el reto.

Te puede interesar: Gerardo Arteaga revela las verdaderas razones por las que volvió a la Liga BBVA MX

Resumen: Colombia 5-0 Panamá | Copa América 2024

Santiago Giménez, clave para la salida de Rodrigo Huescas de Cruz Azul

En su despedida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Rodrigo Huescas se despidió de los medios de comunicación y reveló que fue Santiago Giménez quien lo apoyó para tomar la decisión de jugar en el Copenhague de Dinamarca.

“Santi es un gran amigo mío y él me apoyó mucho en esta decisión. Me dijo que no lo pensara en sumarme al futbol de Europa y que me iba a ayudar a crecer mucho”, aseguró Huescas ante los medios.

“Pues me dijo que fuera a Europa. Me metió en la cabeza la idea de que allá es muy hermoso. Las competencias que se juegan allá, en cierta manera, no tienen nada que ver con las de acá. Creo que me llenó de ilusión la mente y le agradezco mucho por los consejos que me dio”, agregó.

Rodrigo Huescas, cautivado por el proyecto de Dinamarca

Rodrigo Huescas también reconoció que se vio seducido por el proyecto que le presentó el Copenhague de Dinamarca, el equipo más ganador del país y que le ofrecerá la posibilidad de disputar competiciones europeas.

“Bueno, pues se me hizo un proyecto muy interesante. Al final, creo que es un gran equipo. Si no es que, como lo que tengo entendido, es el equipo más grande de Dinamarca. Es un equipo que juega competencias donde puedo superarme, tanto en lo deportivo, como en lo personal y se me hizo un buen reto”, dijo el mexicano.

Te puede interesar: Atlético de Madrid pagaría MILLONES por jugador del Toluca