Rodrigo Pacheco se consagra campeón en torneo ATP

Rodrigo Pacheco sigue haciendo historia en el tenis mexicano. La raqueta azteca sumó su primer título de dobles a nivel Challenger. La pareja de Pacheco y Kilian Feldbausch superó 6-4 y 6-2 a la pareja conformada por Goldhoff y Hilderbrand en la final disputada en Mérida.

A sus 19 años de edad, la carrera de Pacheco empieza a tornarse con grandes éxitos.

“Eso me deja muy satisfecho, porque fue una gran semana, se jugó ante tenistas muy importantes, y así es como se avanza en el deporte. Vamos por más, que este primer título de ATP sea el inicio de algo grande, porque para eso me levanto temprano todos los días, para prepararme mental y físicamente”, dijo el tenista yucateco.

El buen andar de Pacheco es una realidad

Rodrigo venía de tener una semana de ensueño en Acapulco, torneo en el que cortó una larga sequía sin mexicanos en cuartos de final de un ATP 500.

“Fue todo muy rápido, mucha emoción a la hora del partido, era todo como un sueño, sigo viviendo un sueño. Sí salí un poco triste de la cancha, porque se pudo haber dado un poco más de mí. No pude haber ganado, pero pude haber dado más de mí, más confianza. Yo sé que si sigo haciendo bien las cosas, va a llegar mi momento. Me llena de ilusión y alegría cómo los mexicanos me quieren y me apoyan de esa manera. Yo siempre voy a intentar ser la mejor persona con ellos, porque quiero ser una inspiración para que ellos cumplan sus metas y persigan sus sueños”, fueron las palabras de Pacheco en Emanuel certamen, en entrevista para Azteca Deportes.

Lo que sigue para Pacheco en el circuito ATP

La raqueta azteca estará participando en el ATP Morelia Open, torneo en el que buscará seguir cosechando grandes triunfos.

En conjunto, un total de 24 jugadores buscarán los seis lugares restantes en el cuadro principal de esta competición, el cual comenzará actividades a partir del próximo lunes.

