Rogelio Funes Mori explica los pocos minutos en el Mundial Qatar 2022

La Selección Mexicana fracasó en Qatar 2022. Desde el principio la convocatoria provocó descontento en la afición del conjunto nacional, pues quedó fuera Santiago Giménez, una de las promesas para México en los próximos años, y en su lugar, Gerardo Martino, decidió llevar a Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, delanteros que llegaron luego de estar lesionados los meses previos al arranque de la justa invernal.

La actuación del combinado azteca dejó mucho que desear, pues terminó con una racha de siete Copas del Mundo en las que clasificaba a los Octavos de Final. Esto gracias a un empate en su debut contra Polonia, una derrota frente a Argentina, y a pesar de la victoria ante Arabia Saudita, la diferencia de goles los dejó fuera.

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Los minutos de los delanteros de la Selección Mexicana en Qatar 2022

El descontento también llegó cuando a pesar de llevar tres atacantes a Qatar 2022, fueron pocos los minutos que disputó Rogelio Funes Mori, de quien se esperaba más tiempo en la cancha, luego de haberlo llevado por encima del 'Chaquito'.

El titular de Gerardo Martino fue Henry Martín. El atacante del América, inició dos encuentros: ante los polacos y contra el conjunto asiático, pues en el duelo frente a Argentina decidió jugar sin un '9'.

Martín sumó un total de 148 minutos, en los que consiguió un tanto, fue contra Arabia Saudita, gol que puso a México a soñar con meterse a los Octavos de Final; por su parte, Raúl Jiménez vio actividad en los tres partidos, pero en todos ingresó de cambio, para un total de 56 minutos dentro de cancha.

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En tanto, Rogelio Funes se convirtió en la tercera opción del 'Tata', cuando se pensó que en algún momento podría estar por encima de cualquiera de los otros dos atacantes. El '9' de Rayados solo tuvo cuatro minutos en el terreno de juego frente a los asiáticos.

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La razón por la que Rogelio Funes Mori tuvo pocos minutos en Qatar 2022

El mellizo ya está en Monterrey luego de su poca participación en la Copa del Mundo. En su arribó respondió un par de preguntas a los medios que esperaron su llegada y explicó que fue lo que pasó durante la justa, además de aclarar que no fue por una lesión: "No jugué por decisión de Martino y la respeto. No estaba lesionado, estaba bien fisicamente", aseguró.