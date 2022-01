¿Podremos ver algún día a Federer en Acapulco? Zurutuza responde

El Director del Abierto Mexicano de Tenis, Raúl Zurutuza, explicó la situación que ocurre con ‘Su Majestad’ y el torneo anual en Acapulco.

“Él me lo dijo a los ojos, él y yo solitos en una gran conversación que tuve con él, que no podía venir a Acapulco porque tenía un tema con Dubai, hay cosas que no todo se puede en esta vida y esa es una que hasta el momento no se nos ha dado. Si fuéramos un Masters 1000 ya tendríamos la garantía de qué los primeros 16 jugadores tienen que jugar. Si no hubiera coincidido Dubai con Acapulco hubiera podido venir Roger sin problema”, dijo el director del AMT.

¿Cómo podrían venir los mejores tenistas del mundo a Acapulco?

Pese a esto, Zurutuza considera que no solo Dubai ha sido el impedimento, sino que también la categoría de Masters 500 no ayuda para que los mejores tenistas del circuito vengan a las playas del puerto guerrerense. El objetivo de los directivos de este torneo es claro y se está trabajando para poderlo llevar a ser un Masters 1000, en donde, por lo menos, se tendrían a los diez mejores tenistas del mundo.