Efecto Federer: Shelton y el legado de “Su Majestad” en el US Open

Fichado por la firma deportiva creada por Roger Federer, Shelton se curtió en el tenis universitario estadounidense y no salió de su país hasta que en enero de 2023 viajó para la gira australiana. Hace unos meses no le conocía casi nadie fuera de su país y hoy es una de las grandes sensaciones.

Con 1.000 millones de dólares en ventas y un plantel de jugadores que incluye a la joven estrella estadounidense Ben Shelton, la pujante empresa suiza de zapatillas para correr quiere convertirse en una potencia del tenis

“Sí, creo que es muy importante que el equipo a tu alrededor, que la gente de tu box, no entre en pánico. Cuando vi que estaban tranquilos y que pensaban que estaba haciendo las cosas de la forma correcta y que estaba jugando bien, estaba preparado para seguir así. Es algo que me dio mucha confianza. Eso me mantuvo en el cuarto set y supe que tenía lo que necesitaba para ganar el partido”, confesó Ben.

Ben Shelton empieza a responder con creces al itinerario marcado por su formidable progresión y, en su segunda presencia en el torneo, tras caer en primera ronda en 2022, se ha sumado a la fiesta nacional.

Los representantes de Estados Unidos en el US Open

Por primera vez desde 2005, cuando se juntaron Andre Agassi, James Blake y Robby Ginepri, Estados Unidos contó con tres representantes en los cuartos del US Open, un logro que no fue casual sino que confirmó la tendencia de los últimos tiempos.

“Estoy muy emocionado, definitivamente estoy muy feliz después de un partido como este, realmente contento de estar entre los jugadores restantes. Es un sueño para mí desde que he sido un niño. Lo era sólo jugar aquí en el US Open, pero ir por el cuadro de la forma en la que lo he hecho y tener la oportunidad de jugar es genial”, dijo el estadounidense.

