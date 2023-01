Rolando Romero asegura que Ryan García peleará contra él

Cuando parecía que la pelea de Gervonta Davis ante Ryan García estaba cerrada para el 15 de abril, todo ha dado un giro, pues en la ecuación se ha metido un peleador aguerrido como lo es Rolando Romero.

En la división de los pesos ligeros es donde los reflectores están apuntando. Todo parecía que la pelea de Gervonta Davis ante Héctor Luis García era el factor que faltaba por cerrarse, para dejar concretada la pelea ante Ryan García.

Pero ya se ha ido una semana y Oscar de la Hoya aseguró en recientes días que si a más tardar el lunes no recibía el contrato de Gervonta, seguiría su camino con su boxeador Ryan García.

No queda claro si recibió o no el contrato, pero ha surgido un nuevo personaje en esta historia que hace pensar que en abril, Ryan García y Gervonta no pelearán.

Rolando Romero sería el rival de Ryan y el ganador iría contra Gervonta

Para darle más emoción, bien podía tratarse de un plan en el que exista una pelea previa a la tan esperada Gervonta vs Ryan, con la intención de hacer más llamativo el evento, por lo que Romero sería quien ayude en ese sentido.

“Ryan es un gran boxeador, está en el top. Sí Ryan y yo firmamos un contrato para pelear en el mes de abril”, adelantó a un medio en los Estados Unidos, reiterando que “pelearán en abril” y añadió que “el ganador entre él y yo se medirá ante Gervonta Davis en el verano”.

Estas fueron las declaraciones de Rolando Romero, quien tiene calidad, pero que ya no parecía estar en el club de los que tanto se habla en los ligeros que son: Pitbull Cruz, Devin Haney, Lomachenko, Gervonta y Ryan García.

Rolando Romero quiere su revancha ante Gervonta

Si hay alguien que busca a toda costa a Gervonta Davis, ese es Rolando Romero, pues ya pelearon el 28 de mayo del año pasado, compromiso que por cierto fue el último que ha tenido Rolly en su trayectoria.

Aquella noche fue noqueado en el sexto episodio de 12, y quiere demostrar que la historia ahora puede ser diferente, pero de acuerdo a sus palabras, primero tendrá que dejar en el camino a Ryan García que no es pieza fácil.