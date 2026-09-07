Ryan García AMENAZA a Conor Benn previo a su pelea el 12 de septiembre; esto le dijo

Este fin de semana se llevará a cabo una de las funciones más esperadas de los últimos meses en el ámbito boxístico, pues después de mucho tiempo de espera el mexicano Ryan García volverá al ruedo para enfrentar a Conor Benn, en una batalla que promete estar entre las mejores del 2026.

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Ryan García ha tenido una carrera por demás interesante en donde ha tenido la oportunidad de enfrentar a lo mejor de la baraja boxística. Ahora, no tuvo problema en amenazar a su rival británico, quien dicho sea de paso defenderá por primera vez el título mundial wélter del WBC.

¿Qué dijo Ryan García sobre Conor Benn?

A una semana para el combate entre Ryan García y Conor Benn, el nacido en California con raíces mexicanas llega como el mandamás de las 147 libras, por lo que espera que su rival busque compensar esta diferencia técnica a través de una pelea más agresiva, sucia y lenta en relación a lo que él normalmente muestra.

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Dana White FaceTimes Ryan Garcia to congratulate him on the success of the commercial for his fight with Conor Benn 🤩#GarciaBenn l Sept 12th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/SxXhgtScXX — Ring Magazine (@ringmagazine) September 4, 2026

De hecho, el mismo Ryan García sorprendió con unas declaraciones en The Pat McAfee Show en donde minimiza a su rival: “Entiendo que este tipo no está a mi nivel y no puede seguir el ritmo de mis golpes. Así que su plan va a ser bastante sencillo, va a intentar llevarme a una pelea física y jugar un poco sucio”, explicó.

¿Cuáles son los números de Ryan García y Conor Benn?

Con 28 años de edad, Ryan García se ha convertido en uno de los mejores boxeadores mexicanos de los últimos años, hecho que buscará demostrar este 12 de septiembre en una batalla a la que llega con récord de 25 triunfos por solo dos derrotas y una pelea sin resultado.

Del otro lado de la moneda se encuentra Conor Benn, británico nacido el 28 de septiembre de 1996 que llega como el boxeador a vencer y que tiene un palmarés muy similar al de Ryan García, mismo en donde destacan 25 triunfos (14 por la vía del cloroformo) y solo una derrota.