Ryan ‘Youtuber’ García ataca a Canelo Álvarez | A Raspar La Lona

Rafa Ayala y César Castro analizan la actualidad del mundo del boxeo, donde hay algunos temas ‘calientitos’, pues continúa la polémica entre Ryan García y Canelo Álvarez, además del tiro entre Saúl y Gennady Golovkin, lo que vendría para la ‘Roca’ Campa y mucho más.

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Ryan García ataca a Canelo Álvarez

Esta semana ha sido tensa entre Ryan García, exmiembro de ‘Canelo Team’, y Saúl Álvarez, pues el pugilista de 23 años de edad encendió la polémica declarando que Golovkin ganaría la pelea del próximo 17 de mayo, hecho que generó la reacción del campeón mexicano.

‘Roca’ Campa podría entrar a la élite del boxeo

Pedro ‘La Roca’ Campa enfrentará uno de los mayores retos de su carrera, pues se enfrentará a Teófimo López, uno de los mejores de su división. Rafa Ayala y César Castro consideran que, de ganar, estaría entrando a la élite, pues subiría un par de peldaños y se le abrirían las puertas para retos y bolsas mayores.

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Canelo Álvarez amenaza con retirar a Golovkin

Tras las dos conferencias de prensa llevadas a cabo hace unos días, Saúl Álvarez no sólo adelanta que derrotará a Gennady Golovkin, sino que amenazó con terminar con su carrera, palabras que han generado gran eco por la expectativa que hay en su trilogía.