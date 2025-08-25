Debut de Edson Álvarez con Fenerbahce: ¿Champions League en Portugal?

El futbol mexicano podría tener una nueva representación en la élite europea. Edson Álvarez , flamante refuerzo del Fenerbahce, está cerca de vivir uno de los momentos más esperados de su carrera: su posible debut con el conjunto turco en el duelo decisivo ante el Benfica, buscando el boleto a la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-2026.

El mediocampista mexicano, de 28 años, llegó al club de Estambul por petición expresa de José Mourinho, quien lo considera pieza clave para reforzar el medio campo. Tras su paso por el Ajax y el West Ham, Álvarez busca reencontrarse con su mejor versión y volver a competir en el torneo más prestigioso del mundo a nivel de clubes.

¿Cómo quedo el partido de ida entre Fenerbahce y Benfica?

El partido de ida entre Fenerbahce y Benfica terminó sin goles en Turquía, por lo que todo se definirá este miércoles 27 de agosto en el Estádio da Luz, en Lisboa. Aunque el escenario es ideal para un debut de alto impacto, Mourinho ha sido cauteloso: “Edson no está en condiciones de estar en la convocatoria. Llegó hace dos días y estará en el banquillo. Así que no tiene sentido hablar de ello”.

A pesar de estas declaraciones, la expectativa en torno al “Machín” no ha disminuido. La afición turca lo recibió con entusiasmo, y el propio jugador ha mostrado su compromiso desde el primer día. “Vine aquí a defender esta camiseta”, expresó en su presentación oficial.

¿Cuándo podría debutar Edson Álvarez en la Liga turca?

Si bien su debut en Champions parece aplazado, todo apunta a que Edson Álvarez podría tener sus primeros minutos el próximo domingo 31 de agosto, cuando Fenerbahce enfrente al Gençlerbirliği en la Superliga turca. Ese encuentro podría marcar el inicio de una nueva etapa para el capitán de la Selección Mexicana .

Con el dorsal número 11 en la espalda, Edson Álvarez está listo para escribir un nuevo capítulo en su carrera. Y aunque el debut ante Benfica no está confirmado, su presencia en el banquillo y el respaldo de Mourinho lo colocan como una figura a seguir en esta temporada europea.

