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Salomón Rondón no se cansa de hacer goles: la ventaja que ya tiene sobre sus perseguidores

El delantero sudamericano viene de anotar en la goleada de Pachuca sobre Atlante y se escapa en la tabla de goleo

Salomón Rondón, jugador de Pachuca
Rondón se escapa en la tabla de goleo del Apertura 2026|Crédito: @Tuzos / X

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

La tabla de goleo parece tener un solo competidor y se trata de Salomón Rondón. El delantero venezolano regresó a su mejor nivel tras volver a la Liga BBVA MX y hoy parte en solitario en la carrera por el título de goleo del Apertura 2026. Su anotación en la goleada de Pachuca frente a Atlante le permitió estirar considerablemente su ventaja ante los demás perseguidores.

Rondón suma ocho goles anotados en el presente Apertura 2026 y logró marcar una diferencia de tres tantos respecto a Lucas Ocampos, su principal perseguidor en la tabla de goleo. No obstante, hay que remarcar que Rayados de Monterrey tiene dos partidos menos, por lo que el argentino podría acercarse a los números del ariete del cuadro hidalguense.

¡GOOOL DE PACHUCA! 🔥 Salomón Rondón aparece y castiga al Atlante

El presente goleador de Salomón Rondón en el Apertura 2026

El atacante de la Selección de Venezuela fue titular en cada uno de los encuentros que disputaron los Tuzos en el presente Apertura 2026. En ocho partidos consiguió marcar ocho goles, promediando un gol por partido en la Liga BBVA MX. Según plataformas como SofaScore, Rondón anota cada 79 minutos, cifras que demuestran su gran momento.

gol salomon rondon pachuca
during the 2nd round match between Pachuca and Leon as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2026 at Hidalgo Stadium, on January 13, 2026 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.|Ulises Naranjo/MEXSPORT

Desde que comenzó la temporada, el delantero acumula 632 minutos jugados y un dato que llama la atención es que no suele jugar los 90 minutos. Cuenta con un promedio de minutos jugados por partido de 79, mientras que no suma asistencias en lo que va del Apertura 2026. Su enfoque es cien por ciento goleador.

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Los rivales a los que Rondón ha marcado en el Apertura 2026

  • Pumas: dos goles
  • Querétaro: un gol
  • Puebla: dos goles
  • Chivas: un gol
  • Juárez: un gol
  • Atlante: un gol

No consiguió anotar ante Club León ni contra Atlético San Luis, curiosamente, dos partidos donde Pachuca no pudo quedarse con la victoria.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Pachuca vs Guadalajara
Salomon Rondon celebrates his goal 1-1 of Pachuca during the 6th round match between Pachuca vs (and) Guadalajara as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Hidalgo Stadium, on August 29, 2026 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

El Apertura 2026 de Rondón comparado con su mejor torneo en México

El Clausura 2024 había sido hasta ahora el mejor torneo de Salomón Rondón en la Liga BBVA MX. En aquella competencia marcó ocho goles durante las 17 jornadas de la fase regular, cifra que le permitió compartir el campeonato de goleo con Uriel Antuna, Díber Cambindo y Federico Viñas.

Posteriormente, el venezolano convirtió dos tantos más entre Play-In y Liguilla para cerrar el semestre con 10 goles y dos asistencias en 21 partidos. Su rendimiento también le permitió recibir el Balón de Oro al mejor delantero de la temporada 2023-2024.

Rondón ya igualó en solamente ocho jornadas los ocho goles que necesitó para conquistar aquel título de goleo. Además, está a una anotación de empatar su mejor registro en una fase regular, los nueve tantos que consiguió durante el Clausura 2025.

El delantero todavía tiene nueve partidos por delante antes del comienzo de la fase final. Necesita dos goles para igualar las 10 anotaciones de su mejor torneo completo en México y tres para establecer una nueva marca personal desde su regreso a Pachuca.

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