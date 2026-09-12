Sam Hopes, entrenadora: la prueba de 60 segundos que puede revelar cómo está tu fuerza física

La fuerza física no solamente se refleja en la cantidad de peso que una persona puede levantar. La capacidad para controlar una carga durante cierto tiempo también ofrece información sobre el estado de los músculos, la estabilidad corporal y el desempeño en actividades cotidianas.

Sam Hopes, entrenadora personal certificada y editora de fitness, compartió una prueba que requiere dos pesas y apenas 60 segundos. El reto parece sencillo, pero completar el minuto puede resultar mucho más complicado de lo esperado.

¿Cuál es la prueba de fuerza de 60 segundos de Sam Hopes?

La prueba propuesta por Hopes consiste en realizar un farmer’s hold o sostén del granjero. Para hacerlo, se necesita colocar una mancuerna o pesa rusa a cada lado del cuerpo, levantarlas con la espalda recta y mantenerse de pie durante 60 segundos.

El sostén del granjero es el ejercicio de 60 segundos que recomienda Hopes

Los brazos deben permanecer extendidos, mientras que el abdomen se mantiene contraído y los hombros adoptan una posición estable. Las cargas no deben apoyarse sobre las piernas y tampoco se recomienda balancear el cuerpo para resistir más tiempo.

Aunque suele confundirse con el farmer’s carry, en este caso no es necesario caminar. Se trata de una prueba estática en la que el objetivo es evitar que la postura se deteriore antes de completar el minuto.

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¿Cuánto peso se debe utilizar para realizar la prueba?

Hopes señala como referencia que los hombres pueden intentar sostener un peso total equivalente a su propio peso corporal, dividido entre las dos manos. Para las mujeres plantea aproximadamente el 75% de su peso corporal, también repartido entre ambos lados.

Esto significa que un hombre de 80 kilos utilizaría dos cargas de 40 kilos. Una mujer de 60 kilos, por su parte, tendría que sujetar cerca de 22.5 kilos con cada mano.

Sin embargo, estas cargas son exigentes y no representan un punto de partida obligatorio. Las personas sin experiencia deberían comenzar con un peso que puedan controlar entre 20 y 30 segundos, sin encorvar la espalda ni perder la estabilidad.

Las cargas dependen del sexo y del peso de cada individuo

¿Qué revela el resultado sobre la fuerza física?

Completar los 60 segundos puede ser una señal de buena resistencia en el agarre, pero también exige el trabajo coordinado de antebrazos, hombros, espalda y abdomen. Por esa razón, el reto ofrece una referencia más amplia de fuerza funcional.

No llegar al minuto tampoco significa automáticamente que exista un problema de salud. El resultado puede cambiar por el peso elegido, el tamaño de las manos, la experiencia entrenando, la técnica o alguna molestia previa.

La forma más útil de emplear la prueba es repetirla periódicamente con la misma carga. Si el tiempo aumenta sin perder la postura, existe una mejora medible en la resistencia muscular.