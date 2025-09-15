Fue Campeón del Mundo, jugó con el equipo del Barcelona y ahora anuncia su retiro del futbol

Samuel Umtiti, defensor francés y pieza clave en el título mundial de Rusia 2018, anunció su retiro del futbol profesional a los 31 años. Tras una carrera marcada por la gloria y las lesiones, el zaguero decidió poner fin a su trayectoria, dejando huella en clubes históricos y en la selección francesa.

Formado en el Olympique de Lyon, Umtiti debutó en la Ligue 1 en 2012. Con el conjunto lionés conquistó 2 títulos: la Copa de Francia y la Supercopa de Francia, consolidándose como uno de los defensores más prometedores del país. Su solidez lo llevó al Barcelona en 2016, donde vivió sus mejores años a nivel de clubes.

¿Cuántos títulos consiguió Umtiti con Barcelona?

Con los blaugranas, Umtiti levantó 7 trofeos: 2 Ligas de España, 3 Copas del Rey y 2 Supercopas de España, compartiendo vestidor con figuras como Lionel Messi y Gerard Piqué. Su estilo elegante y su capacidad para anticipar jugadas lo convirtieron en titular indiscutible… hasta que las lesiones comenzaron a mermar su rendimiento.

En 2022 fue cedido al US Lecce de Italia, donde buscó recuperar continuidad. Luego firmó con el Lille en Francia, pero sus problemas físicos persistieron. En total, disputó 341 partidos como profesional y anotó 7 goles, números que reflejan una carrera sólida, aunque interrumpida por más de 170 partidos perdidos debido a lesiones.

¿Cuál fue el mejor momento de Umtiti en su carrera profesional?

Pero si hay un momento que define a Umtiti, es el Mundial de Rusia 2018. Fue titular en todos los partidos clave, formando una muralla defensiva junto a Raphael Varane. Su gol de cabeza ante Bélgica en semifinales fue decisivo para que Francia alcanzara la final, donde venció a Croacia y se coronó campeón del mundo. Su actuación fue tan destacada que recibió la distinción de Caballero de la Legión de Honor en 2019.

En su mensaje de despedida, Umtiti agradeció a Lyon, Barcelona , Lecce, Lille y a la selección francesa. “Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada”, escribió en redes sociales, cerrando un capítulo que tuvo momentos de grandeza y de lucha constante.

