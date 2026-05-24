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¡APARECIÓ SAN KEYLOR! Navas salva a Pumas en la Final ante Cruz Azul

Keylor Navas volvió a convertirse en héroe con una atajada espectacular que salvó a Pumas en la Gran Final frente a Cruz Azul. CU explotó con la aparición de “San Keylor”.

Por: Azteca Deportes

Con información de: Azteca Deportes

Keylor Navas apareció en el momento más importante y desató la locura en Ciudad Universitaria durante la Final de Vuelta entre Pumas y Cruz Azul del Clausura 2026. El arquero auriazul realizó una atajada impresionante que evitó el gol cementero y mantuvo con vida a los universitarios en la lucha por el campeonato.

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